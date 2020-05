Groningers met langdurige luchtwegklachten kunnen binnenkort getest worden op corona

Mensen in het noorden met klachten die lijken op klachten die horen bij het coronavirus kunnen binnenkort getest worden of het lichaam antistoffen heeft aangemaakt tegen corona.

Medisch laboratorium Certe in Groningen heeft samen met het Friese Izore een test in huis gehaald waarmee gekeken kan worden of mensen het coronavirus hebben gehad. Die tests kunnen worden uitgevoerd op verzoek van huisartsen en medisch specialisten.

Dit weekend of later deze week ontvangen alle doktoren een brief waarin ze op de hoogte worden gesteld van de beschikbaarheid van de tests. De tests zijn niet voor iedereen die graag wil weten of ze corona hebben gehad. 'Het gaat om een relatief kleine groep mensen die al enige tijd geleden ziek waren, maar toch last van de luchtwegen houden', zegt directeur microbiologie van Certe Anne-Marie van Elsacker.

Niet voor iedereen

Ook worden patiënten die nu opgenomen liggen en alle symptomen hebben van COVID-19, maar waar het uit de luchtwegentest niet naar voren komt, getest. Sommige van die patiënten hebben al langer klachten en bij hen zit het virus niet meer in de bovenste luchtwegen.

Van Elsacker wil heel graag dat iedereen getest wordt als iemand dat wil, maar daar is op meerdere plekken de capaciteit niet voor. 'Niet alle prikposten zijn even geschikt om bij veel mensen bloed te prikken. Ook kunnen mensen niet zomaar naar het ziekenhuis toe, want die beginnen nu net weer de reguliere zorg op te pakken.'

Betrouwbaarheid

Toch kunnen er nu meer tests worden afgenomen. 'Ook deze tests moeten naar het lab, maar het uitvoeren van deze tests is veel minder ingewikkeld dat de tests waarmee je direct kijkt of je corona hebt, de zogeheten PCR (polymerase chain reaction)-test', aldus Van Elsacker.

De test die Certe nu in huis heeft gehaald is volgens Van Elsacker een zeer betrouwbare test. 'We hebben op de markt veel testen en die zijn massaal afgekeurd, dit is nu een test die wel goed test.' De test is afkomstig uit het Chinese Wantai-lab en de Nederlandse overheid heeft er daar één miljoen van gekocht.

Alleen positieve uitslagen geven de juiste uitslag

'Wij hopen dat we zo veel kunnen testen, maar als er in China weer veel patiënten zijn en ze in China ineens weer massaal mensen gaan testen dan weet ik ook: Die tests die ze nu gebruiken komen niet naar ons toe', zegt Van Elsacker. Ze heeft daarom bij de inkoper van Certe aangegeven heel veel tests te willen hebben. 'Ja, koop maar ruim in. We krijgen ze niet allemaal, maar ik wil zoveel mogelijk.'

Wel wil Van Elsacker alsnog benadrukken dat niet alle tests honderd procent de juiste uitslag bieden. 'Met deze tests kunnen we alleen als er een positieve uitslag uitrolt zeggen dat iemand corona heeft gehad. Als er een negatieve uitslag uitkomt, wil dat niet zeggen dat diegene geen corona heeft gehad. Het wil alleen maar zeggen dat diegene nu geen antistoffen (meer) in het lichaam heeft.'

