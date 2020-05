'Ontroerend om te zien dat bewoners blij zijn om familie weer te kunnen omhelzen'

De proef met de verruimde bezoekregeling in woonzorgcomplex Van Julsingha in Delfzijl bevalt goed. Sinds een week mogen bewoners één bezoeker ontmoeten in hun eigen appartement.

Dat is in elk geval weer iets, nadat de verpleeghuizen sinds half maart hun deuren dicht hielden voor bezoekers om verspreiding van het coronavirus onder hun kwetsbare bewoners en werknemers te voorkomen.

Anderhalve week geleden werd Van Julsingha geselecteerd voor de landelijke proef waarbij verpleeghuizen een verruimde bezoekregeling mogen testen. Als de proef bij 25 verpleeghuizen in het land succesvol uitpakt, kunnen ook de bewoners van andere verpleeghuizen meer bezoek gaan ontvangen.

Ontroerende momenten

Het woonzorgcomplex in Delfzijl is tevreden over de eerste week. 'De eerste ervaringen zijn zeer bijzonder. We hebben echt ontroerende momenten kunnen zien. Ik ben heel blij dat we mee kunnen doen aan deze proef', zegt Noorderzorg-bestuurder Geke Blokzijl.

'Het personeel vertelde mij bijvoorbeeld dat sommige bewoners dachten dat we ze misschien zouden vergeten. Of dat ze niet aan de beurt zouden komen. Het is ontroerend om te zien dat mensen blij zijn elkaar weer live te mogen zien en te ontmoeten in het appartement, in plaats van in de familiekamer met een stuk plexiglas ertussen.'

Procedure

Bezoekers moeten zich van tevoren aanmelden en dan worden vragen gesteld over hun gezondheid. Als ze aankomen bij het tehuis moeten ze een vragenlijst invullen en worden ze getemperatuurd. Daarna moeten ze handen wassen en dan worden ze naar het appartement van de bewoner gebracht. Als ze samen een wandelingetje buiten willen maken, mag dat. Ze worden dan naar buiten begeleid, zodat er geen mensen door het tehuis gaan dwalen.

Lastige keuze

Nadeel is dat bewoners volgens de proef maar één bezoeker mogen ontvangen. 'Dat is soms wel eens lastig als mensen meerdere kinderen hebben. Kies je dan bijvoorbeeld je dochter of je zoon?', schetst Blokzijl het dilemma. 'Maar de oude bezoekersregeling blijft ook bestaan. Het ene kind kan dan in het appartement komen. De ander kan de bewoner dan bezoeken in de familiekamer, met voldoende afstand en andere veiligheidsmaatregelen, zodat ze elkaar niet kunnen aanraken.'

Aanraken in het appartement mag wel gewoon. Bezoekers krijgen hiervoor een mondkapje bij binnenkomst. Ze zijn verplicht die te dragen als ze hun geliefde een kus of een omhelzing willen geven.

Veel animo

Volgens Blokzijl doen de meeste bewoners mee aan de proef. 'Er zijn nog wat mensen die voorzichtig zijn. Zij vinden het nog te vroeg. Maar de meeste mensen krijgen weer bezoek in hun appartement en dat vind ik positief.'

Normaal

Blokzijl is wel benieuwd hoe het verder gaat na de proef. 'Je kunt dit niet als normaal betitelen', zegt ze. 'Je gaat toch ook naar de supermarkt en daar weet je ook niet hoe het met je mede-bezoekers gaat en die worden ook niet getemperatuurd.' Blokzijl zou graag zien dat de minister de regie bij de sector laat. 'Ik zou het graag weer wat normaler zien. Mensen wonen bij ons in het laatste deel van hun leven. Ze liggen niet in een ziekenhuis', besluit ze.

