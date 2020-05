Sportschool dicht? Dan naar buiten

Gedisciplineerd doet Daniël Ablahad zijn sit-ups. Daarna pakt hij een rol, legt hem in zijn nek en doet beenoefeningen, terwijl de zon op zijn hoofd schijnt.

Hij is niet de enige die zondagmiddag aan het trainen is aan de Vrydemalaan in Stad. Vier anderen touwtjespringen, drukken zich op en hangen aan de rekstokken en ringen. 'Je wordt er creatief van', zegt hij over sporten in coronatijd.

Trainen met lichaamsgewicht

Precies dezelfde oefeningen doen als in de sportschool, is niet mogelijk. 'Daar train ik met zware gewichten, die heb ik hier natuurlijk niet. Ja, een paar zakken om mee te trainen, maar dat is het wel. In de buitenlucht train je meer met je lichaamsgewicht.'

Ook het naastgelegen basketbalveldje is druk. Daar sporten Biko Barneveld en zijn vrienden. 'Ik ging niet naar de sportschool, maar mijn basketbalvereniging is nu ook gesloten. Daarom spelen we hier.' Met zijn vrienden speelt hij elke zondag een paar uur.

Bang voor 'coronakilo's' is Ablahad niet. 'Die komen er bij mij niet bij.'