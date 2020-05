Delfzijlster lanceert eierbalbezorgservice voor FC Groningen: 'Gewoon een leuk stuntje'

Otto Prohl is één van hen. De 57-jarige Delfzijlster is sinds de jaren zeventig seizoenkaarthouder bij FC Groningen en gaat elk seizoen met een groep voetbalvrienden naar elke thuiswedstrijd.

Na afloop hebben Prohl en zijn vrienden altijd een vast ritueel: ‘Samen een eierbal scoren met een biertje erbij.’ Nu FC Groningen niet in actie komt is dat er niet bij, maar daar heeft hij wat op verzonnen.

Eierballen aan huis

Prohl kwam op het idee om een eierballenservice in het leven te roepen. Het concept? ‘Dat is heel eenvoudig’, klinkt het. ‘Ik belde naar cafetaria Pijpplein in Farmsum of ze me eierballen konden leveren. Die koop ik per stuk voor twee euro in en verkoop ze aan huis voor vijf euro. Die drie euro winst is voor FC Groningen.’

Ik heb besloten om minstens vierhonderd euro op te willen halen Otto Prohl - Bezorgt eierballen

Met het geld dat hij eraan verdient, wil Prohl zijn steentje bijdragen om FC Groningen te helpen. Door de onzekerheid rondom de coronacrisis heeft de club veel minder seizoenkaarten verkocht dan normaal rond deze tijd, waardoor de Trots van het Noorden financieel lastige tijden kent.

Op pad met bestellingen

Rijk hoeft Prohl niet te worden van zijn eierballenbezorgservice. ‘Het is gewoon een leuk stuntje’, vertelt hij. Aanvankelijk was het de bedoeling om driehonderd euro op te halen, om dat bedrag vervolgens aan de technisch directeur van de FC, Mark-Jan Fledderus, te overhandigen.

‘Maar’, zegt hij, ‘ik heb toch besloten om minstens vierhonderd euro op te halen. Dan kunnen er precies twee seizoenkaarten voor worden aangeschaft, voor fans die het wat minder breed hebben.’ Zaterdag was de eerste dag dat hij de bestellingen rondreed door de omgeving. Daar werd direct gretig van gebruikgemaakt.

Verrast

‘Toen ik donderdag belde, wilde ik honderd eierballen bij de snackbar afnemen, maar dat lukte niet. Veertig kon wel’, blikt hij terug. In zijn netwerk maakte Prohl zijn idee kenbaar en de veertig eierballen waren binnen een mum van tijd verkocht. ‘Ik reed zaterdag onder meer langs adressen in Delfzijl, Appingedam, Jukwerd en Doodstil. Sommige mensen waren door iemand anders verrast, dan krijg je geweldig leuke reacties.’

Otto Prohl (links) heeft een klant blij gemaakt met een portie eierballen. (Foto: Eigen foto)

Dat hij de eierballen duurder verkoopt dan ze op de prijslijst in elke cafetaria staan, weet Prohl zelf ook. ‘Maar de afnemers weten dat het voor een goed doel is, dus dat vormt geen probleem. De meeste klanten hebben zelf ook een FC Groningen-hart’, zegt hij lachend.

Snackbar Pijpplein wilde Prohl ook tegemoetkomen door korting te geven op de eierballen, maar dat weigerde hij. ‘Ik wil niet dat ze zich daartoe verplicht voelen. Zij hebben ook een bedrijf te runnen’, motiveert hij.

Doel

Voor volgend weekend is de Havenkanter al helemaal door zijn eierballen heen. ‘Dan zit ik al helemaal vol met bestellingen’, klinkt het, alsof hij dat zelf nooit had verwacht. Nog een weekend later heeft hij nog wel ruimte over. ‘Op verzoek bezorg ik de eierballen gefrituurd of koud, zodat mensen ze thuis zelf kunnen frituren. Hoe mensen me kunnen bereiken? Nee joh, zo officieel hoeft het niet. Mensen weten me wel te vinden al ze trek in een eierbal hebben.’

Als ik anderen kan bewegen om dit voort te zetten, zeg ik: ga vooral je gang Otto Prohl - Bezorgt eierballen

Dat Prohl wat terughoudend is om meteen een telefoonnummer aan zijn eierballenbezorgservice te hangen, komt omdat hij drie zaterdagen eierballen rondrijden wel welletjes vindt. ‘Groter hoeft de actie van mij echt niet te worden. Maar als ik anderen kan bewegen om dit voort te zetten, zeg ik: ga vooral je gang. Mijn doel is over twee weken bereikt!’

Lees ook:

- Suarez, Van Dijk en Hateboer steunen FC en kopen seizoenkaarten