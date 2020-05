Door de mand: Kees Vlietstra denkt aan time-outs

Gehaast trapte ik dan de bal naar een vrijstaande medespeler. Soms kwam die pass aan, meestal eindigde de bal in de bosjes. Als hij zelf de bal had was het kappen en draaien. Korte pasjes. Bal aan een touwtje. Hij begeleidde zichzelf verbaal. Pampampam. Hij speelde de bal altijd af naar de goede kleur.

Gert Jan van Dijken, Dreh-und-Angelpunkt van VVE 3. Tevens beste (jeugd)trainer ooit van Engelbert. Vrijdag hoorde ik hem niet aankomen. Opeens stond hij achter me in de rij bij kassa 1 van de COOP in Harkstede. Hij legde zijn boodschappen achter het beurtbalkje. Hé Keessie, ook al weer aan het trainen na de corona time-out?

Gertje was geen spat veranderd. Vrolijk hoofd, de haartjes à la Ruud Heus strak en glimmend achterovergekamd. Gert is al weer enige jaren trainer bij de studenten van Forward én eigenaar van de Piet Fransen Techniekschool. Kappen en draaien. Na een kort gesprekje, trainers onder elkaar, namen we hartelijk afscheid. Nou moi hé.

Op de fiets terug naar Meerstad dacht ik terug aan de vraag van Gertje over het begrip corona time-out. Dacht aan de jaren dat Gert de trainer en mijn maat Harry en ik de leiders van Engelbert F2 waren. Dacht aan de eerste time-out die we met dit groepje hadden. Uitwedstrijd tegen Wedde F2. Heel vroeg. De leiders hadden nog een zaterdagochtendkater van de gezellige avond ervoor in Harry's Café. Toen de scheids de wedstrijdbal in de bosjes aan het zoeken was nam ik een time-out. De spelertjes kwamen in een kring om me heen staan. Armpjes over elkaar schoudertjes. Net echt.

Ik ging op mijn knieën zitten in het natte gras. Keek ze een voor een aan. Hé toppers, wat heeft Harry jullie voor de wedstrijd gezegd? Precies, Jeffrey is keeper en de rest speelt allemaal in de spits. Enne, ze hebben een kleine keeper, dus wat moeten jullie doen? Precies Ruben, hoog en hard schieten. Nou hup het veld in. Have fun.

Vlak voordat ik op kan staan legt Jeffrey een keepershandschoentje op mijn rug. Pappa van Toon, je ruikt naar bier. Drie seizoenen later werden onze boys voor het eerst, en laatst, kampioen. Patat in de kantine en op de platte kar door het dorp. Trainer en leiders ook mee. Ik had een megapot Brylcreem gel gekocht. Alle spelertjes en leiders kregen een coupe Gert Jan. Mooie tijd.

Terug naar de onze. De coronacrisis zorgt voor een algehele time-out in de sportwereld. Bijzonder fenomeen, time-out. Typisch een teamsport dingetje met basketbal als voorloper. Wikipedia: De sportwedstrijd wordt onderbroken op verzoek van een van beide teams, ten behoeve van tactisch overleg. Een coach of aanvoerder geeft hierbij aanwijzingen aan zijn team voor het vervolg van de wedstrijd. In deze coronatime-out is Mark Rutte de coach. Of we als spelers de wedstrijd winnend afsluiten wordt voor een groot deel bepaald of we als spelers de aanwijzingen van coach Rutte uitvoeren. Is echter geen garantie. De tegenstander, die klote corona, heeft namelijk ook een plannetje, wil eveneens graag winnen. Wordt het een lovegame of game over?

Als speler en als coach heb ik honderden time-outs meegemaakt. De kunst is om als coach kort en krachtig één, hooguit twee aanwijzingen te geven. Wel heel precies en persoonlijk. Zeer context gevoelig. De stand in de wedstrijd, de te spelen tijd, persoonlijkheidskenmerken van spelers en intonatie van boodschap zijn allemaal van groot belang. Niks zeggen is ook goed. Beter dan onzin uitkramen. Lovegame of game over?

De allereerste keer dat we als spelers en speelsters van het eerste team van mijn geliefde korfbalclub Nic. in aanraking kwamen met een time-out was halverwege jaren 90. Oefentoernooi in Almelo. Experiment met time-outs. We speelden tegen Oost-Arnhem. Dat was een topteam toen. De bal ging als een wervelwind door hun aanvalsvak. De diagonale pass was favoriet. We werden helemaal weggespeeld en weggetikt. Alle aanvallen liepen via een ingenieus lijnenspel waarin de bal via de crosspass minimaal vier maal het vak doorkliefde voordat ze glimlachend door de rieten mand viel. En wij lompe boertjes liepen er vertwijfeld achteraan. Totdat de scheids beide teams richting spelersbank dirigeerde, time-out. Wat te doen? Verplicht naar de kant en doen alsof je luistert naar onze toenmalige nieuwe coach. Hij gaf aan dat het hartstikke goed ging want de coach van OA had tenslotte de time-out aangevraagd. Het gaat hartstikke lekker. Boodschap kwam niet over. Onze verzorgster masseerde in die ene minuut acht nekhernias weg. Ja, het ging hartstikke lekker.

Toen we na een minuutje het veld weer opliepen siste mijn broer: Nou, deze trainert haalt de kerst niet. Game over. Terug weer naar mei 2020. In de voetbalsport zijn er geen officiële time-outs. Bij FC Groningen, waar afgelopen week een elftal werknemers is ontslagen vanwege financiële problemen door de coranocrisis, heeft hoofdcoach Danny Buijs regelmatig een time-out geënsceneerd.

Voorgeprogrammeerd. Kan me nog een wedstrijd van vorig seizoen herinneren, FC Groningen-Willem II, waar Buijs even oogcontact had met Padt, zijn keeper. Buijs tikte met zijn wijsvinger tegen zijn slaap en schreeuwde: Slim zijn! Tien seconden later stortte Padt theatraal ter aarde in de zestien en de verzorger snelde met zijn klotsende waterzak naar de keeper. Dat duurde wel even die geënsceneerde blessurebehandeling. Tijd voor de zelfgecreëerde time-out. Alle spelers verzamelden zich bij Buijs aan de zijlijn. Die doceerde en instrueerde druk gesticulerend zijn spelers. Het heeft niet geholpen omdat de spelers bezig waren met het time-out trucje van Buijs in plaats van te luisteren naar de inhoud. Game over. Tja, we moeten door. Maar hoe komen we uit de time-out? Ook als je in een time-out ín een time-out zit. Herbezinning. Kappen of draaien? Game over of lovegame? Ik weet wel waar ik voor ga. Heb nog zo veel To Do. I love the game.