Tafeltennissers Stars Middelstum keren terug in Eredivisie met oude bekenden

Jan Tammenga droomt ervan dat oude tafeltennistijden gaan herleven in Middelstum. De eerste daad is verricht door de nieuwbakken teammanager. Klimaatgroep Stars speelt volgend seizoen in de Eredivisie.

Aan de bel

Tammenga heeft daar zelf een stevig aandeel in gehad. Hij trok onmiddellijk aan de bel toen hij in de gaten kreeg dat tafeltennisvereniging Avanti geen heil meer zag in spelen op het hoogste niveau. 'Ik heb meteen contact gezocht toen ik dat hoorde. Ik heb Avanti gevraagd of zij de bond wilden inlichten over hun vrijwillige degradatie. Gelukkig hebben wij de plek gekregen, want je weet maar nooit hoe dat in z'n werk gaat', vertelt de tafeltennisroutinier. Zelf staat hij ook nog regelmatig achter de tafel. En uiteraard is Tammenga niet te beroerd om, als de nood aan de man komt, zelf z'n opwachting te maken in de Eredvisie.

Tammenga was vorig jaar al coach van het team dat in de Eerste Divisie bovenin meedraaide. Recentelijk nam hij het stokje over van teammanager Anne Vlieg. Dat betekent dat hij nu ook de sponsorzaken regelt. De grootste geldschieter, Klimaatgroep Holland, zou stoppen, maar Tammenga had een goed plan en zorgde ervoor dat de hoofdsponsor in elk geval nog een seizoen verbonden blijft aan het team. 'Als we in de eerste divisie waren gebleven, was dat niet gelukt', licht hij toe.

Comeback in Middelstum

Zijn functie als teammanager behelst veel meer dan het financiële plaatje rondbreien. Over twee weken moeten alle spelers op papier staan en die opzet moet ingeleverd zijn bij de tafeltennisbond. Ook hierin heeft Tammenga al een belangrijke stap gezet. De Chinese Shuohan Men maakt haar comeback in Middelstum. 'Ze kon eigenlijk alleen maar 'ja' zeggen toen ik haar vroeg. Bovendien wilde ze zelf heel graag terug naar Groningen en spelen tegen mannen in de Eredivisie is voor haar een grote uitdaging. Voor ons is het een mooi uithangbord, want ze is tweevoudig Nederlands kampioen. Dat kan alleen maar toeschouwers opleveren volgens mij', klinkt het hoopvol. Vorig seizoen zaten er hooguit dertig mensen in de zaal, inclusief spelers, coaches en scheidsrechters.

Laatste stap

Naast Shuohan Men gaan ook Colin Rengers en Pim van Schaijk het Eredivisieavontuur aan. Tammenga hoopt binnenkort een kopman aan het team toe te kunnen voegen. Zonder een sterke speler op de nummer 1-positie wordt het een zwaar seizoen. Het is voorlopig de laatste stap die gezet moet worden, voordat in september de competitie begint. 'Het is een zware rol, maar het bevalt me erg goed. Vanuit de club merk ik nu ook dat mensen betrokken raken bij het team. Ik hoop dat we misschien ooit weer een keer richting het kampioenschap kunnen gaan', zegt Tammenga. De laatste keer was in 1999, waarbij Tammenga als speler, weliswaar met rugblessure, een sleutelrol vervulde. Wellicht herhaalt hij dat kunststukje nu als teammanager en coach.