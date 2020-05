Sontplein ligt vol fastfoodafval: 'Zelfs afvalbakken van 2000 liter zijn niet genoeg'

'Je praat echt over mega veel afval. Er is ooit een actie geweest van de gemeente om hier kliko's neer te zetten en nu heb ik zelf kliko's aangeschaft. Het zijn bakken met tweeduizend liter afvalvermogen, maar het wordt alleen maar erger', constateert Kooiker.

Volgens hem heeft de afsluiting van het Sontplein met slagbomen hier iets mee te maken. 'Dat is sowieso niet handig, want het zorgt voor gevaarlijke situaties en lange files, maar alles is hier nu ook geconcentreerd.'

Rommel op het Sontplein, het plein van de McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Mediamarkt en meer (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

De rommel ligt ook bij de nieuwe winkels achter het Sontplein (Foto: Elwin Baas/ RTV Noord)

Gemeente

Kooiker zegt sinds vorige week contact te hebben met één van de de fastfoodrestaurant op het Sontplein. 'Wat mij stoort is dat het hen niet stoort. En de gemeente moet zich helemáál doodschamen. Je ontwikkelt hier een mooi winkelpark met een vreselijk luxe uitstraling, maar de gemeente zegt: dit is het probleem van de winkeliers.'

Handhaven

'Je kunt hier trouwens heel makkelijk handhaven', stelt Kooiker voor. 'Ik heb daar vanmorgen nog contact over gehad met de politie. Zet hier een paar boa's neer en je kunt zo een paar duizend euro vangen, maar zelfs daar krijg ik geen antwoord.'

Oplossingen

Een woordvoerder van de gemeente Groningen zegt dat het probleem complex is. Het Sontplein is voor een deel privé-terrein van verschillende eigenaren terwijl het ook openbare ruimte is. 'We zien dat er een probleem is met het afval', aldus de woordvoerder. 'Omdat iedereen een verantwoordelijkheid heeft, moeten we het samen oplossen. Met alle partijen zijn we daarover in gesprek'.