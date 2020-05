Stadsschouwburg opent 1 juni met Mijn Ede: 'We kunnen eindelijk weer wat doen'

Hensema speelde in 2015 Mijn Ede in de Stadsschouwburg (Foto: RTV Noord)

‘Dit geeft enorme energie. We kunnen eindelijk weer wat doen!’ Dat zegt een blije theaterprogrammeur Henk Kuiper over de heropening van de Stadsschouwburg op 1 juni. De theaters mogen dan - met weliswaar maximaal dertig personen - weer bezoekers ontvangen.

De Stadsschouwburg viert de theaterrentree na de coronasluiting van half maart met een ‘gouwe ouwe’, de voorstelling Mijn Ede van Marcel Hensema.

‘Ik ben noodgedwongen door de corona Mijn Ede gaan spelen in huiskamersetting. Dat is zo leuk, zo ontroerend mooi, zo intiem en zo’n succes ook’, vertelt Hensema. ‘Toen ik hoorde dat er 1 juni weer gespeeld mag worden in theaters, belde ik meteen met Henk (Kuiper -red).’

'Hij en ik de kaartjes scheuren'

Hensema zei tegen Kuiper dat zij met z’n tweeën de boel in de Stadsschouwburg wel konden regelen. ‘Ik zag het wel voor me. Hij en ik de kaartjes scheuren. Techniek heb ik toch niet nodig’, dacht de acteur.

Dat bleek toch even iets anders te zijn, maar Kuiper was meteen enthousiast. ‘Mijn Ede is natuurlijk uitermate geschikt voor een kleine setting van zo'n 25 man. Dan is 1+1 = drie.’

's Middags mit kovvie en kouke

De bedoeling is dat Mijn Ede 1, 2 en 3 juni drie keer op een dag wordt gespeeld. 's Middags mit kovvie en kouke, aan het eind van de middag met een plankje en ‘s avonds met een bittergarnituurtje en ‘n borreltje’, ziet Hensema het al helemaal voor zich.

Door het virus en de anderhalfmeterrichtlijn vliegen heel veel voorstellingen er komend jaar uit Henk Kuiper - theaterprogrammeur Stadsschouwburg

‘We spelen toneel op toneel’, vertelt programmeur Kuiper. ‘Wat we in onze wereld ook wel publiek op het podium noemen.’ Dat betekent dat Hensema in een soort cafésetting met zijn rug naar de zaal staat en het publiek op gepaste afstand van de acteur en van elkaar op het podium zitten’.

Geen liefdesscène op 1,5 meter afstand

‘We hebben vanwege de corona een heel protocol opgesteld om mensen naar binnen te kunnen laten en veilig op hun plek te kunnen laten zitten. Dat betekent ook dat we de bezoekers vooraf moeten gaan informeren en instrueren.’

Het is voor de theaterprogrammeur van de Stadsschouwburg en De Oosterpoort een hele puzzel om het huidige programma om te batterijen.

‘Ik had het hele programma voor het komend seizoen helemaal rond. En toen kwam de corona. Door het virus en de anderhalfmeterrichtlijn vliegen heel veel voorstellingen er komend jaar uit. Je kunt nu eenmaal in een toneelvoorstelling geen liefdesscène spelen op anderhalf meter afstand.’

Vier, vijf keer maar geen 35 keer

Dat betekent werk aan de winkel voor Kuiper. Vooralsnog richt hij zich op de zomer. ‘s Zomers zijn we normaal altijd dicht. Maar dit jaar niet. Ik ben bezig om te kijken of we bijvoorbeeld cabaretvoorstellingen voor klein publiek kunnen halen. Veel cabaretiers zijn druk doende met coronaproof-voorstellingen. Ik denk dat daar best belangstelling voor is.’

De corona heeft voor de theaterwereld natuurlijk enorme financiële consequenties, die nog amper te overzien zijn. Kuiper realiseert zich dat ook. Kijk, als je een voorstelling programmeert van 6000 euro en er komt door een maximum aan bezoekers maar 1500 binnen... Dat kun je je vier of vijf keer permitteren, maar geen 35 keer in het seizoen.’

Kuiper bezint zich op allerlei nieuwe dingen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Een coronaproof theater voor 600 man

Ook Marcel Hensema is druk doende alternatieven te verzinnen. Hij en een aantal anderen hebben een ingenieus plan bedacht dat eerder is uitgerold bij een cultuurprijsvraag van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

‘We zijn bezig met Martiniplaza om te kijken of we een in de grote evenementenhal een coronaproof-theater kunnen bouwen voor zo’n 600 man. Het is gebaseerd op de ouderwetse Italiaanse theaters met van die boxen voor een aantal personen.’

Ik mag dankbaar zijn dat ik Mijn Ede kan spelen bij mensen thuis en dan straks in het theater Marcel Hensema - speelt Mijn Ede

Hensema is erg positief over het plan. ‘Inmiddels is er een aantal grote partijen mee bezig. Het zou toch mooi zijn als straks meerdere Groningse podia erin gezamenlijkheid gebruik van kunnen maken...'

Duitse film

Maar eerst komt op 1, 2 en 3 juni Mijn Ede voor de heropening van de Stadsschouwburg. In 1984, toen de schouwburg feestelijk werd heropend na een grootscheepse verbouwing, was de toen veertienjarige Hensema ook al van de partij. Hij was een van de acteurs in de openingsvoorstelling.

En nu dus Mijn Ede, over het leven van de acteur zelf met Ede Staal als rode draad. Hensema speelt dezelfde voorstelling ook in vanBeresteyn in Veendam en op 6 juni heropent hij ook met Mijn Ede het Amsterdamse DeLaMar theater. In juli keert hij het theater de rug toe om zich in zijn andere liefde, de film, onder te dompelen. ‘Ik ga voor opnames naar Hamburg. Het is een film voor de ZDF; een soort relatiecomedy...’

Hensema heeft het dus hartstikke druk. ‘Ja man, ik mag dankbaar zijn dat ik Mijn Ede kan spelen bij mensen thuis en dan straks in het theater. Bijna al mijn collega's zitten thuis en ik ben bijna elke avond nog op pad.'

Enorme voldoening

Ook Henk Kuiper zit niet stil. ‘Ik sprak nog even met wat collega’s. Die zijn ook blij dat er weer wat gebeurt. We hebben zo’n tijd niks kunnen doen. Nee, dit geeft een enorme voldoening.'

De voorstellingen van Mijn Ede zijn op 1, 2 en 3 juni in de Stadsschouwburg, op 4 en 5 juni in vanBeresteyn en 6 en 7 juni in het DeLaMar-theater in Amsterdam. De verkoop van de kaartjes voor de Stadsschouwburg begint zaterdag 23 mei om 10.00 uur.

