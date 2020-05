Oude waterput blootgelegd tijdens aanleg waterberging Westerkwartier

De restanten van de put zijn maandagochtend uitgegraven. Een precisieklusje, vertelt projectleider Ernst-Jan Cornelius van de waterberging Westerkwartier.

'Hij zit op een plek waar nooit bewoning is geweest, dat is bijzonder. Nu wordt alles blootgelegd, gefotografeerd en gearchiveerd. Daarna wordt het opgeruimd.'

'Alleen maar mooi'

De vondst levert weinig vertraging op voor de werkzaamheden. 'We kunnen er eerst wel eventjes omheen. Het werk gaat gewoon door. Het is alleen maar mooi dat je dit soort dingen aantreft en dat er onderzoek naar gedaan kan worden.'

De vindplaats van de waterput (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Scherven

'We hebben de helft van de put er met de hand uitgehaald, zodat we kunnen zien of er bijvoorbeeld nog scherven in zitten, of stenen', legt Caroline Tulp van De Steekproef archeologie in Zuidhorn uit.

'Er komt nu wat hout uit, dat moet naar een specialist. We weten nog niet wat voor soort hout het is. Maar het aardewerk dat vorige week is gevonden, komt uit de twaalfde, dertiende eeuw.'

Een aantal gevonden scherven (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Ondiepe put

Dat er op de vindplek geen bewoning bekend is, is volgens Tulp niet zo vreemd.

'Bewoning zat waarschijnlijk op de wat hogere gedeelten, maar een waterput zat juist op een lager deel. Zodat je niet al te diep in de grond hoefde te graven. En dit was een lage put, ongeveer 75, 80 centimeter diep.'

Lees ook:

- Aanleg waterbergingen in Westerkwartier gaat gewoon door