Rondje Groningen: Wat is het Groningse woord voor mondkapje?

Na twee maanden afwezigheid vanwege de coronadrukte, is Rondje Groningen nu weer helemaal terug. Met vandaag: een nogal bijzondere tabel van gemeente Delfzijl, herhalende coronagesprekken en méérkoet.

1) Wat is het Groningse woord voor mondkapje?

Onze eigen Henk Scholte wil het weten, en Neerlandicus Wim Daniëls eigenlijk ook wel.

2) 'Dat heb je al gezegd'

Gronings politiek cartoonist Kees Willemen vindt er wat van.

3) Met z'n allen shoppen is een uitdaging

En daarom houdt gemeente Groningen een 'Binnenstaddebat' over corona en shoppen.

4) Stenen plein

En nu we het toch over de binnenstad hebben: van Pauline mag het allemaal wel iets groener rondom het Forum.

5) Willen we meer of minder koet?

Méér! Dymphprive kiekte dit meerkoet-jonkie in Zuidbroek.

6) Zes jaar geleden

Schoot Tjaronn Cherry FC Groningen definitief langs AZ en was de kogel door de kerk: de FC ging Europa in. Het werd geen al te lang succes.

7) Frustratie om versterkingscommunicatie Delfzijl

Er moeten heel wat woningen versterkt worden in Delfzijl, Holwierde, Meedhuizen, Wagenborgen en andere plaatsen in de gemeente. Maar wat staat er nou precies in deze tabel uit het laatste gemeentebericht van afgelopen week?

8) Tijdloos? Doodgewoon? Creepy? Prachtig?

Nikov.Photography legde deze flats in de Korrewegwijk in stad Groningen op een bijzondere manier vast.

9) De Lion King op zien Grunnegs?

Net buiten beeld wordt Simba omhoog gehouden. vermoeden we. Een schitterende koeienplaat gemaakt in Harkstede.

10) Verschil tussen de ene boer en de andere

Niet alleen in hoe het land is bereden - ook in welke middelen er gebruikt zijn, lijkt het.

11) Kabelbaaninspiratie

Net als talloze andere steden in Nederland, zijn er voor Groningen plannen voor een kabelbaan gemaakt die nooit zijn uitgevoerd. Tim de Boer maakte een overzicht van die kabelbaan-concepten. Daar put Martjan het Groningse voorbeeld uit:

