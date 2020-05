Kamerleden maken zich zorgen over vertraagde ombouw gasinstallaties buitenland

België, Duitsland en Frankrijk zijn samen goed voor het verbruik van ongeveer de helft van al het Groningse gas. Maar de ombouw van gasinstallaties loopt in alle drie de landen in meer of mindere mate vertraging op door de coronacrisis omdat monteurs hun werk minder of zelfs helemaal niet kunnen doen.

Vertraagd of helemaal stil

In België gaan de werkzaamheden wel door, maar met vertraging. In Frankrijk zijn alle ombouwwerkzaamheden voorlopig helemaal stopgezet vanwege de geldende coronamaatregelen. In Duitsland worden de al gestarte werkzaamheden wel afgerond, maar wordt vooralsnog niet begonnen met nieuwe projecten.

Kamerleden balen van de situatie. Het CDA wil daarom door minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken goed op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en duidelijk hebben dat er alles aan wordt gedaan om de ontstane vertraging in te lopen. De ChristenUnie wil dat ook en vraagt de minister met het oog op de veiligheid al het mogelijke te doen om de voortgang in de ombouwactiviteiten te houden.

Naar nul ook vertraagd?

‘Hierdoor kan dus het naar nul brengen van de gaswinning in Groningen ook vertraging oplopen, en dat zou teleurstellend zijn’, concludeert de VVD. De SP wil vooral van Wiebes weten wat de vertraging concreet betekent, maar daar kan de minister naar eigen zeggen nog geen antwoord op geven.

‘Ik monitor de situatie in de landen nauwgezet’, zegt minister Wiebes. ‘België, Duitsland en Frankrijk hebben binnen de Task Force aangegeven alles op alles te zetten om de opgelopen achterstanden tot een minimum terug te brengen.’

Hoe groot de exacte gevolgen zijn, is volgens Wiebes dus nog niet te zeggen. Eind juni zou er een beter beeld moeten zijn van de vertraging. Dan verwachten de verantwoordelijk netbeheerders een completer beeld te hebben.

Minister Wiebes kijkt bij een ontmantelde winningslocatie in Ten Post (Foto: ANP)

Achterstanden inhalen

Duitsland kijkt momenteel in hoeverre de opgelopen achterstanden alsnog kunnen worden ingehaald. In België wordt volgens Wiebes pas in september duidelijk hoe werkzaamheden helemaal kunnen worden herstart en in Frankrijk wordt onderzocht hoe technisch personeel zo veel mogelijk aan het werk kan als de lockdown wordt versoepeld.

Meer vertraging

Naast de vertraagde ombouw van installaties in het buitenland, hebben ook vier van de negen grootverbruikers in eigen land vertraging opgelopen. Dat staat los van de coronacrisis. Volgens Gasunie gaat het om een vertraging van zo’n zes maanden. De bouw van de belangrijke stikstoffabriek bij Zuidbroek ligt wel op schema.

Wiebes geeft aan dat het effect van de nu opgelopen vertraging vooralsnog beperkt lijkt. Hij verwacht nog steeds dat de gaswinning in Groningen in 2022 ‘nagenoeg’ nul is.



Lees ook:

- Bouw stikstoffabriek officieel van start: 'Sleutel voor sluiten Groningse gasveld'