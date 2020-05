Doneeractie voor afgebrand restaurant Vlagtwedde levert 14.000 euro op: 'Dank jullie wel!'

Met een donatie-actie voor het in Vlagtwedde afgebrande restaurant De Sultan, is 14.000 euro opgehaald. In overleg met de familie worden verdere donaties nu afgehouden.

'Wat een overweldigende actie was dit. Iedereen die iets doneerde, lieve woorden deelde of gewoon even dacht aan deze lieve familie, wil ik namens mijzelf enorm bedanken!' Dat schrijft Jennifer Roodbergen op de inzamelingssite die ze zelf heeft opgezet.

'Dankbaar voor dit samen-gevoel'

Vrijdagavond 15 mei legde een brand het restaurant in de as. Dat was voor Roodbergen samen met een vriendin aanleiding om een donatie-actie te starten, als vriendinnen van de familie. 'Al jaren lang wordt het bedrijf gerund met erg veel liefde en passie door de eigenaar! Deze lieve mensen zullen nooit om iets vragen, maar wij willen de eigenaar van de Sultan een steuntje in de rug geven in deze moeilijke tijd', is de tekst die ze bij de actie schreven.

Nu, na talloze donaties van 10 tot zo'n 100 euro, is de actie in overleg met de familie stopgezet. Roodbergen: 'Wij zijn enorm dankbaar voor dit samen-gevoel. Dank jullie wel!'

Eigenaar Zekeriya Saglam wil snel weer aan de slag met een restaurant in Vlagtwedde, zei hij zaterdag. 'Ik zou nergens anders naartoe willen.'

