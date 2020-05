Sterrenkundige RUG: Nieuw ontdekte zwarte gat 'bijna' te zien

Er is een zwart gat 'dicht bij' de aarde ontdekt. Vanaf het zuidelijk halfrond is het zwarte gat met het blote oog te traceren, want zien kun je het natuurlijk niet.

Nog nooit eerder werd een zwart gat gevonden dat zo nabij is. Nou is dat wel relatief, zegt sterrenkundige Marlies van de Weijgaert van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). 'Het is duizend lichtjaar bij ons vandaan. Dat wil zeggen dat licht er duizend jaar over doet om daar te komen.'

Wat is een zwart gat?

'Een zwart gat is een gebied dat zo zwaar en dicht is dat er geen licht uit kan ontsnappen', legt Van de Weijgaert uit. 'En dat terwijl licht heel snel gaat: met 300.000 kilometer per seconde.' Het compacte object ontstaat wanneer een grote ster aan het einde van zijn leven komt. De ster is door zijn brandstof heen en kan niet meer stralen. Hij ontploft dan in een supernova. Daarna stort hij ineen en blijft er een zwart gat over. De massa van zo'n gat kan acht tot tien keer zwaarder zijn dan de zon. Het zwarte gat dat nu ontdekt is, is vier keer zwaarder dan de zon.'

Dit nieuw ontdekte dichtstbijzijnde zwarte gat is dus nog altijd duizend lichtjaar bij ons vandaan. 'Maar dit is wel in de buurt van wat wij kunnen zien', zegt Van de Weijgaert. 'De sterren in de buurt van dit zwarte gat kunnen wij zien met het blote oog. Je moet dan wel op het zuidelijk halfrond staan.'

Hoe ontdekt?

Het gat is met een telescoop in Chili ontdekt. Maar hoe ontdek je een zwart gat? Van de Weijgaert: 'Om dit zwarte gat bewegen zich twee sterren. De zon is een enkele ster, maar de meeste sterren zijn dubbelsterren: ze hebben één of meerdere compagnons. Eén van de twee waargenomen sterren bleek zich met een periode van veertig jaar om een centrale massa te bewegen. Dat moest wel een zwart gat zijn, aangezien de sterrenkundigen niets anders zagen in dat gebied.'

'Als je naar onze Melkweg kijkt, dan zou je verwachten dat er honderden miljoenen kleine zwarte gaten moeten zijn. Nu weten we waar we op moeten letten.'

Kan de aarde verdwijnen in het pas ontdekte zwarte gat? Daar is Van de Weijgaert kort en duidelijk over: 'Nee'.

