Aldel sleept grote order in de wacht

Voor de aluminiumproducent in Delfzijl is dit een opsteker in economisch woelige tijden. De jaarlijkse productie bedraagt momenteel 80.000 ton. Het bedrijf heeft momenteel ongeveer 300 medewerkers in dienst.



Duw in de rug

De order is verstrekt door Glencore, een mijnbouwbedrijf dat wereldwijd actief is in ruim 35 landen en daar in totaal ruim zestig verschillende grondstoffen wint. Voor Aldel betekent dit een duw in de rug bij het doel om binnen tien jaar uit te groeien tot een 'toonaangevende producent van goedkoop en energiezuinig aluminium', aldus een persbericht.

Roerige geschiedenis

Aldel, Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie zoals het bedrijf tegenwoordig officieel heet, werd in 1966 opgericht. De aluminiumproducent kent een roerige geschiedenis. In 2013 ging het failliet. In 2015 vond een doorstart plaats, gevolgd door een tweede faillissement in 2017. De huidige eigenaar is het Amerikaanse investeringsbedrijf York Capital.



