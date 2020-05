Zwemmen in coronatijd. 'Je kunt ineens rustig op je rug zwemmen'

Van huis uit ben ik niet echt een sporter. Wel hadden we in mijn jeugd het mooiste openluchtzwembad van Nederland om de hoek. Dus in de zomer kwamen we daar geregeld. Maar in de wintermaanden deed ik er weinig aan. Dat duurde tot ver in mijn studententijd in de stad.

Verschillende sporten heb ik geprobeerd. Bij gym en in de sportschool voelde ik me vreselijk ongemakkelijk. Bij squash werden, vrijwel direct nadat ik eraan begonnen was, twee tanden uit m’n mond geslagen. Maar toen ik weer begon met zwemmen, voelde dat als thuiskomen. Ik houd van de zee, van water. Het maakt me vrij. En het jeugdsentiment over dat prachtige openluchtzwembad kwam boven.

Daarom was ik als een kind zo blij toen ik weer een baantje kon reserveren bij het Helperzwembad. Om te kunnen zwemmen, moet je online reserveren. Twee dingen vielen me direct op: deze week zat al zo goed als vol en voor volgende week en de weken erop kon ik niet boeken. Zit dat ook al vol of kun je slechts per week reserveren?

De entree van het Helperzwembad is coronaproof (Foto: Egbert Minnema/RTV Noord)

'Je kunt steeds maximaal zeven dagen van tevoren een uurtje reserveren', verduidelijkt Dolf Langerhuizen. Hij is operationeel leidinggevende bij het Helperzwembad en De Parrel. De belangrijkste reden hiervoor is om makkelijk terug te kunnen schakelen mochten de coronamaatregelen weer aangescherpt worden. 'Het scheelt in zo'n geval dat je dan heel veel mensen hun geld moet teruggeven.' Bijkomend voordeel is volgens Langerhuizen dat mensen steeds opnieuw moeten reserveren, waardoor iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen heeft om te kunnen zwemmen.'

Normaal gesproken koop ik via Sport050 een 12-badenkaart. Je krijgt dan een bandje thuisgestuurd, zodat je direct door kan lopen. Ik heb nog een stuk of drie keer zwemmen tegoed. Maar hé, ik moet ineens per keer betalen. Wat is dat voor geks? Ik betaal het maar, want ik MOET EN ZAL zwemmen. Maar hoe zit dit?

'Dat zal nog wel even zo blijven,' legt Langerhuizen uit. 'Maar niet getreurd, de abonnementen en 12-badenkaart worden opgeschort. Zolang we anderhalve meter afstand moeten houden, zullen we met reserveringen moeten werken. Daarna kunnen de abonnementen weer worden gebruikt.'

Met de armbandjes het zwembad binnenkomen is niet mogelijk (Foto: Egbert Minnema/RTV Noord)

Met name abonnementhouders hebben hier zo nu en dan opmerkingen over, vertelt Langerhuizen. Vooral omdat ze duurder uit zullen zijn de komende tijd. 'Er wordt wel over gesproken in het managementteam hoe hier mee om te gaan.' Een uurtje zwemmen kost nu 4,35 euro. Dat is iets goedkoper dan één zwembeurt bij een 12-badenkaart, berekent Langerhuizen.

Goed, helder. Ik reserveer voor dinsdagochtend acht uur. Mijn favoriete tijdslot van negen uur 's avonds is namelijk de hele week al bezet. Thuis douchen en omkleden is het devies. Een beetje onwennig en onhandig. Maar liever dat, dan niet zwemmen.

Het is niet druk in het Helperzwembad (Foto: Egbert Minnema/RTV Noord)

Als ik iets voor achten aankom, stapt welgeteld de enige zwemmer op dat moment uit het bad. 'Heerlijk! En lekker rustig ook, het hele rijk voor je alleen.' En dat merk ik ook. Als ik na het uitkleden aan de rand van het bad in het water stap, ben ik de enige. Later komen er druppelsgewijs nog drie bij. De snelle zwemmers in de blauwe baan, de langzame zwemmers in de langzame baan. En geen last van sociale zwemmers die heel langzaam en al kwebbelend je zwemlijn blokkeren. Ik vind de rugslag de meest fijne. Daar heb ik ineens alle ruimte voor zonder de angst om tegen iemand op te botsen of de hele tijd achterom te moeten kijken. Wat een verademing!

Maar mijn conditie is wel flink achteruit gegaan, kom ik al zwemmend achter. Ik probeer normaliter wekelijks baantjes te trekken. Dat is me nu natuurlijk al maanden niet gelukt. Het heeft invloed gehad. Want waar ik mezelf altijd tot doel stel om een aantal keer de 25 meter binnen de halve minuut te zwemmen, lukt dat me nu net één keer. Bij het terugzwemmen moet ik halverwege uitrusten. En dat terwijl ik voorheen zelfs meerdere keren bijna onder de 25 seconden zwom!

Hard zwemmen met een conditie die niet meer is zoals die was (Foto: Egbert Minnema/RTV Noord)

Na ongeveer drie kwartier houd ik het voor gezien. Een hele wandeltocht volgt. Van het oude bad naar het nieuwe bad, er helemaal omheen lopen, langs de afgesloten douches naar de gezinskleedkamer, die tijdelijk tot herenkleedkamer is omgevormd. Er zijn zes vlakken. Precies het aantal dat per uur in het oude bad kan zwemmen. In het nieuwe bad zijn dat er acht. In De Parrel en Kardinge gaat het om tien.

De douches zijn afgesloten (Foto: Egbert Minnema/RTV Noord)

Dat zijn er niet veel, gezien de ruimte. Zelf heb ik het gevoel dat er wel meer mensen kunnen zwemmen zonder dat je de anderhalvemeterregel schendt. Dat denkt Langerhuizen eigenlijk ook. 'We zijn aan de veilige kant gaan zitten. We gaan de komende weken kijken hoe het loopt en beoordelen of we op een gegeven moment meer mensen kunnen toelaten.'

In elk geval worden recreanten niet toegelaten en zijn er ook geen zwemlessen voor beginnende kinderen, jong volwassenen en ouderen. Langerhuizen: 'We geven nu alleen zwemlessen aan gevorderden. Want dan kunnen de instructeurs aan de kant blijven staan.' Verder gaan volgens hem alle vormen van zwemsport wel door, maar in afgeslankte vorm.

Recreatief zwemmen is er niet bij (Foto: Egbert Minnema/RTV Noord)

Ondanks dat het allemaal net even wat anders ging dan normaal, was het heel fijn om weer baantjes te trekken na zo'n lange tijd. Er kleeft alleen één nadeel aan zwemmen in coronatijd: je moet thuis vooraf én achteraf douchen en na het zwemmen droog je je ook nog eens af. Zo heb je voor één zwembeurt wel heel veel badhandoeken nodig.

