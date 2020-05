Definitief vrijspraak voor barmannen na seks met dronken vrouw

Drie barmannen die in hoger beroep waren vrijgesproken na het hebben van seks met een dronken vrouw in een café in de Poelestraat in Groningen, kunnen opgelucht ademhalen. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet in cassatie en kaart de zaak dus niet aan bij de Hoge Raad.

De vrijspraak is daarmee definitief. Tot tweemaal toe eiste het OM een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf tegen de mannen van van 26, 29 en 30 jaar.

De straf was voor het hebben van seks met een 20-jarige vrouw die in een wilsonbekwame toestand verkeerde. Dit zou zijn gebeurd op 26 augustus 2016 in het café waar de mannen werkten. De alcohol blokkeerde de wilskracht van de vrouw en daar maakten de mannen misbruik van, zo oordeelde het OM.

Filmbeelden

De rechtbank in Groningen vond dat er onvoldoende bewijs was dat de vrouw tegen haar zin seks had gehad en niet in staat was geweest zich te verweren. Camerabeelden lieten namelijk wat anders zien. De vrouw leek onvast ter been, toch lukte het haar volgens de rechter om urenlang 'uitdagend' te dansen. Toen de bar sloot, liep ze achter de mannen aan naar een ruimte achter de bar. De vrouw stapte daarna lijnrecht het café uit.

Lat te hoog gelegd

Dit juridisch steekspel herhaalde zich voor het gerechtshof in Leeuwarden. Het OM probeerde opnieuw duidelijk te maken dat de rechters de lat te hoog leggen wanneer het gaat over wilsonbekwaamheid.

'Het OM had een andere zaak uit moeten kiezen om dit punt aan te kaarten', zegt Niek Heidanus, de advocaat van de drie barmannen.

Ook het hof vond dat er onvoldoende bewijs was voor een veroordeling. De hogere rechters (raadsheren) haalden opnieuw de camerabeelden aan. Ook was er onvoldoende onderzocht hoe veel alcohol de vrouw die avond had gedronken, vonden zij. Een volgende stap naar de Hoge Raad heeft geen zin, vindt het OM. Dit allerhoogste rechtsorgaan in Nederland houdt zich niet meer bezig met de feiten en kijkt alleen of in eerdere instantie de wet juist is toegepast.

Niet de discussie

De drie mannen kunnen dit boek sluiten, hoe wrang het voor hen ook is. 'De zaak heeft 3,5 jaar hun levens beheerst, met grote gevolgen van dien. Hun studie liep een flinke vertraging op. Je kunt discussiëren over de moraliteit, of je zo met elkaar omgaat. Maar dat stond niet ter discussie, wel wat strafbaar is en wat niet', zegt Heidanus.



Lees ook:

- Barmannen die seks hadden met dronken vrouw ook door het Hof vrijgesproken