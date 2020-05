Horeca hoopt op duidelijkheid: 'Graag exacte details'

Het kabinet heeft het voornemen om op 1 juni en 1 juli versoepelingen mogelijk te maken binnen de horeca. De terrassen mogen dan onder voorwaarden weer open en eerst mogen er dertig en later honderd mensen in een zaak zijn.

Of die versoepeling ook daadwerkelijk gaat gebeuren horen we waarschijnlijk dinsdagavond tijdens een persconferentie na overleg in het kabinet. Mogelijk wordt er dan ook meer duidelijk over bijbehorende protocollen.

Maandagavond werd al wel bekend dat de burgemeesters van de Veiligheidsregio's het erover eens zijn dat de horeca zeker niet vóór juni open gaat. Ook werd gehint op veel regionale verschillen.

Eten en Co: 'Dertig man is de moeite niet waard'

Bij Eten en Co in Groningen wil eigenaar Lianzhong Lin vooral duidelijkheid over het aantal mensen dat in zijn (grote) horecazaak mag komen.

'Normaal draaien we in een weekend vijfhonderd gasten op een avond, op een werkdag tussen de tweehonderd à driehonderd', legt Lin uit. 'Als we 1 juni met dertig man open mogen, met aftrek van personeel, dan is dat niet de moeite waard. Ik heb normaal al dertig personeelsleden rondlopen.'

De ondernemer wil vooral weten of er dertig personen per zaal gehanteerd mag worden. 'We hebben vier zalen en we kunnen werken in twee rondes per avond. Dat zou dan neerkomen op 240 mensen op een avond maximaal. Daar zouden we iets mee redden, want het afhalen en bezorgen is op dit moment voor ons niet voldoende.'

Lin kijkt dan ook uit naar 1 juli, wanneer er weer honderd mensen bij elkaar zouden mogen komen. 'Maar waar moeten we dan aan voldoen? We denken er hardop over na: hoe overleven we?'

Mosterdmakerij: 'Graag exacte details'

In Eenrum bij Abrahams Mosterdmakerij en Restaurant kunnen ze niet wachten om weer aan de slag te gaan. 'Het grootste punt is die eeuwige onzekerheid', vertelt Wendy Boonstra.

'Elke persconferentie zitten we vol spanning op de bank: wat mag er wel en wat niet? Er zijn globale dingen aangekondigd, maar we willen graag de exacte details. '

'De meest prangende vraag is hoe het straks gaat met het aantal personen dat aan één tafel mag zitten', legt Boonstra uit.

'Mogen er mensen, ongeacht of ze uit één huishouden komen, gewoon gezellig bij elkaar aan tafel of moet daar ook de afstand bewaard worden? Mensen vragen dat ook bij het reserveren, maar die vragen kan ik gewoon nog niet beantwoorden.

'Liefst zo normaal mogelijk'

Op basis van de informatie van Koninklijke Horeca Nederland en het ingediende protocol weet de mosterdmakerij al wel een beetje wat er te wachten staat.

'Belangrijk zijn de controlevragen, het afstand houden waar mogelijk. Misschien hoeft er niet op anderhalve meter bediend worden?' Boonstra vertelt ook nog een takelsysteem te hebben ontwikkeld in het restaurant om de afstand (met een knipoog) te bewaren:

'We gaan het liefst zo normaal mogelijk open, zodat de sfeer ongedwongen is. Als we elkaar een beetje de ruimte geven, dan kan er een heleboel zonder dat we afbreuk doen aan de gezelligheid', luidt de positieve hoop in Eenrum.

Kon. Horeca: 'Er is niets definitief'

Irene van der Velde van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Groningen hoopt dinsdag ook op duidelijk, maar houdt wel een slag om de arm. 'Alle regels en protocollen zijn dynamisch en afhankelijk van de situatie. Er is niets definitief.'

Er is de afgelopen tijd gewerkt aan conceptprotocollen die inspelen op de richtlijnen van het RIVM en deze zijn voorgelegd aan het ministerie zegt Van der Velde. 'Versie 5.0 is al gecommuniceerd onder de leden. Hopelijk worden die dinsdag bevestigd.'

'Het grootste punt wat ons betreft is de situatie op het terras: mag je met meerdere mensen aan tafel als je uit één gezin komt. Wij willen dat dat kan.'

Wie is er verantwoordelijk?

De branchevereniging wil ook duidelijkheid over de regels bij een overtreding en hoopt daar dinsdag zicht op te krijgen. 'Bij wie ligt een eventuele boete bijvoorbeeld? Wij willen dat de ondernemer niet overal verantwoordelijk voor is.'

Wij willen dat de ondernemer niet overal verantwoordelijk voor is Irene van der Velde - Kon. Horeca Nederland Groningen

Van der Velde verwacht dat de kaders dinsdag wel duidelijk worden. 'Maar dan nog zullen er vragen zijn, zoals bij elke maatregel. Het blijft ondernemen met beperkingen.'

Hammingh: 'Terrassen nog niet weer open in juni'

Bij Hamming in Garnwerd houdt na 1 juni de terrassen waarschijnlijk gesloten vertelt Sigrid Heeres. 'Je moet je aan de regels houden, maar wat is wijsheid voor ons?'

'Met wat ik nu gelezen heb over de protocollen ga ik nog niet over op bediening en hou het bij to-go. Normaal heb ik 400 man op het terras: moet ik dan aan iedereen gaan vragen of ze gezond zijn? En hoe zit het met toiletbezoek?'

Moet ik dan aan iedereen gaan vragen of ze gezond zijn? Sigrid Heeres - Bij Hammingh

De onderneemster kiest er dus voor om de poort nog even gesloten te houden, maar investeert wel in wat extra picknickbanken in de buurt zodat mensen daar de 'koffie met appeltaart' kunnen nuttigen.

'Op 1 juli is het weer anders'

Heeres kijkt uit naar de richtlijnen, maar is niet blij met de regels die regelmatig veranderen. 'Elke keer is het anders, elke keer een week van tevoren hoor je wat wel en niet mag. Op 1 juli is het weer anders. Dat vind ik wel vervelend worden ben ik eerlijk in.'

In de avonduren gaat Bij Hammingh vanaf 1 juni wel open voor gasten: 'Dan komen mensen per stuk binnen, plus we doen de gezondheidscheck. Maar mogen mensen met negen aan tafel? En moet ik misschien met een toiletjuf werken? En wie betaalt boetes? Ik heb er nog geen antwoord op.'

'Rutte zal wel praten dinsdag en Koninklijke Horeca informeert ons heel goed, dus we horen woensdag denk ik hoe het zit', sluit Heeres af. 'En dan moeten we weer schakelen.'

