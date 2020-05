Financieel akkoord met MSC over schade containerramp in zicht

Er is uitzicht op het bereiken van een overeenkomst met MSC waarin de reder verantwoordelijkheid neemt voor een aanzienlijk deel van de kosten die zijn gemaakt nadat er 342 containers overboord sloegen bij de MSC Zoe begin vorig jaar.

Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Er wordt al heel lang onderhandeld over de vergoeding van de schade. In afwachting daarvan heeft het Rijk een groot deel voorgeschoten.

Onderhandelingen vorderen

Na de containerramp is er veel troep gevonden. Het opruimen daarvan heeft veel geld gekost. Niet alles is nog gevonden. In totaal bedraagt de schade 3,35 miljoen euro. MSC heeft al wel ruim één miljoen betaald; de rest laat nog op zich wachten.

Die afwikkeling duurt lang doordat er veel verschillende partijen bij zijn betrokken, met verschillende belangen. Daarbij gaat het onder meer om de betrokken gemeenten op de waddeneilanden en de natuurbeheerders. Volgens de bewindsvrouw vorderen de onderhandelingen over de betaling van alle schade wel en is een overstemming in zicht.

Onderzoek voor de zomer klaar

De minister wijst er in een brief aan de Tweede Kamer verder op dat er nog veel onderzoeken naar de ramp lopen. Onderdeel daarvan is ook een onderzoek van het Maritime Research Institute Netherlands (Marin). Dat bekijkt hoe grote containerschepen reageren op de verschillende weersomstandigheden op de Noordzee boven het Wad. Dat onderzoek moet nog voor de zomer klaar zijn.

Ook bekijkt Rijkswaterstaat hoe groot de risico’s op het verliezen van deklading eigenlijk zijn op de Noordzee. Dat kan leiden tot nieuwe aanbevelingen. Dit onderzoek moet in de tweede helft van dit jaar zijn afgerond.

