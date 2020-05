Bauke Mollema blijft zich richten op Tour en Vuelta

Mollema juicht na zijn zege in de Ronde van Lombardije (Foto: RCS Sports)

Het programma van Bauke Mollema blijft min of meer hetzelfde. De Groninger wielrenner start in de Tour de France. Een maand later staat voor hem de Ronde van Spanje op het programma.

Dat zou betekenen dat de Ronde van Lombardije niet in de plannen voorkomt, omdat de Vuelta de najaarsklassieker overlapt.

Mollema won er vorig jaar op glorieuze wijze, maar hij heeft nog hoop dat hij rugnummer 1 op kan spelden in Noord-Italië. 'Het is nog niet zeker dat Lombardije tegelijkertijd met de Vuelta is. Volgens mij willen ze die nu begin augustus doen', laat hij weten.

Drukke maanden

Mollema houdt in overleg met zijn ploeg Trek-Segafredo zoveel mogelijk vast aan het programma dat in het begin van het jaar is opgesteld. De Tour wil hij sowieso niet missen.

'De afgelopen tijd was het voornamelijk zaak om fit te blijven. Nu de nieuwe kalender er is, kan ik echt beginnen om naar mijn doelen van dit seizoen toe te werken', zegt Mollema.

In de Ronde van Frankrijk gaat hij voor een goed klassement en deelt hij het kopmanschap met Richie Porte. In de Ronde van Spanje hoopt hij een etappe te winnen. 'Het zullen een paar drukke maanden worden, maar ik hoop echt dat we de wielerfans weer veel kunnen laten juichen.

De Tour de France begint op zaterdag 29 augustus in Nice. Als de vernieuwde wielerkalender in tact blijft, stapt Mollema in de tweede week van augustus in de Tour de L'Ain voor het eerst weer op de fiets sinds de coronacrisis.