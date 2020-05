Nog twee miljoen liter water, dan kun je 'coronazwemmen' in De Papiermolen

'Alleen al technisch heeft dat tijd nodig', zegt Marcel Dieterman namens de gemeente Groningen. 'Voor een zwemseizoen moet daar meer dan twee miljoen liter water in. Dat hebben we vanwege alle onduidelijkheid in de afgelopen maanden nog niet gedaan.'

Hoofdbrekens

De heropening, die gepland staat voor half juni, kost de gemeente de nodige hoofdbrekens. Want hoe zorg je ervoor dat alle bezoekers zich aan de voorgeschreven anderhalve meter afstand kunnen houden?

'Op een goeie zomerdag komen er zo'n 5.000 mensen op af. Dat kan natuurlijk niet. Het zal in elk geval bij baantjes zwemmen blijven', aldus Dieterman.

Volgens bedrijfsleider Harry Huininga van De Papiermolen is er tijdens de crisis veel gebeurd om het bad weer toonbaar te maken voor het publiek.

'We hebben de toiletgebouwtjes en de glijbaan opnieuw laten verven. In de baden zelf hebben we de coating bijgewerkt. Daar is het nu ideaal weer voor.'

Looproute en reserveren

De bedrijfsleider zet nu alle zeilen bij om het bad zo snel mogelijk coronaproof te krijgen. En dat heeft grote gevolgen voor de vaste zwemmers.

'Mensen moeten online een tijdstip reserveren. Dan krijgen ze een uur om te kunnen zwemmen. Er is er één looproute zodat mensen elkaar niet kruisen. Je badkleding moet je thuis al aantrekken en na afloop mag je hier niet douchen. Dan is het omkleden en weer naar huis.'

Soortgelijke maatregelen gelden ook al bij tal van binnenzwembaden, die maandag hun deuren weer openden.

Kraan open

Vandaag wordt in De Papiermolen een begin gemaakt met het vullen van de verschillende baden die het karakteristieke zwembad rijk is. Het duurt dan nog wel even voordat de eerste baantjes getrokken kunnen worden.

'Het duurt een week voordat het bad vol is en daarna nog een week om het water op te warmen.'

Lees ook:

- Overzicht: deze zwembaden zijn vanaf vandaag weer open