Donar verkoopt tot nu toe bijna twee keer zo veel seizoenkaarten als vorig jaar

Swaving is blij met de steun van de supporters, ondanks dat de kans bestaat dat er niet gespeeld wordt komend seizoen. ‘Het is heel mooi om te zien dat het publiek er veel vertrouwen in heeft, maar misschien is het vooral wel dat ze ons heel veel steun geven op dit moment, en daar zijn we superblij mee’, aldus de secretaris.

Positief verhaal

‘Het basisverhaal dat wij vertellen aan de supporters, is dat we uitgaan van het positieve. Zodat we volgend seizoen, ook al start je misschien iets later, gewoon een volwaardig seizoen kunnen draaien met publiek. In ieder geval voor onze businessclubleden en onze seizoenkaarthouders. Daar gaan we vanuit’, aldus Swaving.

‘Maar we zeggen natuurlijk ook dat als dat substantieel aangetast wordt, dat we daar natuurlijk rekening mee houden in de uiteindelijke prijsstelling. Dus mensen kunnen een deel van hun geld terug krijgen. Hoeveel precies, daar moet je altijd naar kijken. Dat hangt van alle mogelijkheden af die er zijn.’

Vergelijking FC Groningen

De secretaris geeft aan dat de situatie anders is, dan die bij FC Groningen. ‘Ja, wij hebben een andere situatie. Ook met de steun die we tot nu toe gehad hebben vanuit de Rijksregelingen, zijn we dit jaar aardig goed doorgekomen', vindt Swaving.

'En we denken met het beperkte aantal opzeggers in onze businessclub, en mits die seizoenkaartverkoop natuurlijk goed gaat, dat wij op een goed niveau door kunnen. Het belangrijkste is natuurlijk wel dat we kunnen spelen. Dat is de grote sleutel elke keer weer.’

Huur MartiniPlaza

Wat nou als er niet gespeeld wordt, moet Donar dan nog steeds de huur van MartiniPlaza betalen? ‘Dat gesprek loopt natuurlijk nog. De gemeente Groningen heeft richting de amateursportverenigingen aangegeven dat die drie maanden huurvrijstelling krijgen', weet Swaving.

'Wij vallen niet automatisch onder die regeling, maar wij vinden natuurlijk dat dat eigenlijk wel zou moeten. En dat het niet zo moet zijn, dat we die niet krijgen, omdat we toevallig in een andere constructie zitten via MartiniPlaza. Dus daar hopen we natuurlijk wel op. Dat zou enorm helpen om de kosten te beheersen.’

Nieuwe spelers?

‘De seizoenkaartverkoop ziet er goed uit. Wij bouwen de selectie voorzichtig op. Vorig jaar hebben we gespeeld met een rotatie van tien man. Voor de corona dachten we er al serieus over na om het met negen te gaan doen. We gaan nu niet meteen binnen drie weken naar een negenmansselectie. We bouwen dat rustig op en zodra het kan, zodra we zicht hebben op dekking, zo noem ik het maar, dan nemen we de volgende stap.’

‘Het gaat nu natuurlijk goed, dus dat betekent dat Martin (de Vries, bestuurslid technische zaken, red.) weer heel voorzichtig kan gaan kijken of hij alweer wat kan. Zo werkt het wel. Het ziet er gewoon heel goed uit’, aldus Swaving.