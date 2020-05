Minister: 'Vergeten hoekje Appingedam is niet vergeten'

'De bewoners zijn dus niet vergeten', laat minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken weten na Kamervragen van de SP.

Honderd huizen

Het gaat om ruim honderd huizen tussen de Burgemeester Klauckelaan en de Burgemeester Hooft van Iddekingesingel in de Damster wijk Opwierde. De eigenaren hebben nog geen versterkingsadvies gekregen, terwijl op veel andere plekken in de wijk honderden huizen worden gesloopt en herbouwd. Ze noemen zich het 'vergeten hoekje' en voeren actie onder de noemer #EnWijDan?.

Het 'vergeten hoekje' in Appingedam (Foto: Sjoerd Halma/RTV Noord)

Niet opgelucht

De boodschap van Ollongren neemt de onrust in de buurt nog niet weg, zegt bewoner Richard Hoekstra: 'We wonen in een wijk waar al duizend woningen tegen de vlakte gaan. Onze huizen komen uit dezelfde periode en zijn van dezelfde soort. Het is onzin om nieuwe berekeningen te maken. De ongelijkheid is schrijnend.'

De bewoners zijn vooral bang voor de nieuwe veiligheidsnorm die op 1 juli geldt. Daarin wordt rekening gehouden met de afbouw van de gaswinning in Groningen en dus het risico van aardbevingen. Naar verwachting zijn er minder versterkingsmaatregelen nodig en zit sloop en nieuwbouw er mogelijk niet meer in.

'Dit pakt voor ons heel slecht uit', zegt Hoekstra. 'De verschillen worden zo groot. Wij zijn de enige woningen waar nauwelijks iets gebeurt, terwijl er overal om ons heen nieuwbouw komt.'

Later aan de beurt

De huizen hebben een licht verhoogd risicoprofiel en zijn daarmee later aan de beurt dan de huizen met een verhoogd risico. Voor Opwierde-Zuid, waar ruim vierhonderd woningen worden herbouwd, zijn eerder al gebiedsgerichte afspraken gemaakt. Daardoor komen zij later aan de beurt dan de huizen elders in de wijk.

De bewoners hebben hun hoop nu gevestigd op de politiek: 'Eind mei praat de Kamer weer met Ollongren. We willen de fracties van informatie voorzien over onze situatie.'

