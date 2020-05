Nieuwe boekenclub Boekeloere duikt in Quarantaine

De leden van Boekeloere gaan samen een boek lezen. 'We denken aan sessies van steeds drie weken', zegt Peter Doorn van Biblionet Groningen. 'De eerste week wordt het boek gelanceerd, de tweede week hopen we dat iedereen halverwege is en de derde week hebben we een livestream over het boek met Arno van der Heyden.'

Ondertussen kunnen de lezers op Facebook met elkaar van gedachten wisselen over het boek. Doorn: 'De schrijver van het boek gaat ook vragen stellen en geeft opdrachten, zodat de lezers aan het denken worden gezet.'

'De lezers mogen ook kiezen welk boek we gaan lezen. We zetten polls op Facebook zodat ze kunnen stemmen', gaat Doorn verder. Het eerste boek staat wel vast. Dat wordt 'Quarantaine' van de Groningse schrijver Erik Betten. 'Dit hebben we expres gedaan, omdat we een Gronings tintje aan de boekenclub willen geven. Vandaar ook de samenwerking met Arno van der Heyden.'

Biblionet kwam op Boekeloere door de gedwongen sluiting in de coronaperiode. Veel lezers begrepen dit wel, maar waren toch teleurgesteld. Met de boekencommunity op Facebook wil Biblionet boekenliefhebbers meer bieden dan alleen boeken.

