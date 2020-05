'Hopelijk komen de bezoekers, anders zitten we hier straks nog alleen'

'Alle plakstrips zitten al op de vloer, zodat je niet te dicht op elkaar gaat staan, er staat plexiglas bij de balie en overal staan flessen met handgel', zegt directeur Geert Pruiksma. 'Wel aan de ketting, want anders nemen de bezoekers die flesjes mee. En ze zijn hartstikke duur.'

Familiepark Nienoord dat op hetzelfde terrein zit, gaat woensdag weer deels open voor abonnees.

Risicogroep

'We zijn er helemaal klaar voor en hebben gelukkig de roosters ook rond', zegt Pruiksma over het museum. 'De meeste van onze vrijwilligers zitten in de risicogroep. Ze mochten voor zichzelf bepalen of ze wel of niet ingeroosterd wilden worden.'

'Het enige dat gesloten is geweest, zijn de hekken en de entreebalie. Achter de schermen is gewoon doorgewerkt.'

Reserveren

Bezoekers moeten wel vooraf reserveren. 'Maar we gaan niet te moeilijk doen. Je mag ook bellen als je hier op het plein staat, of je over twee minuten het museum in mag. Er is bij ons ruimte genoeg, dat is een groot voordeel. We hebben vier gebouwen en honderden vierkante meters. Hier zijn zelden meer dan twintig bezoekers tegelijk. We zitten midden in een prachtig park, vol gaat het hier niet gauw worden.'

Op leeftijd

Pruiksma is wel een beetje bezorgd of de bezoekers ook echt komen, als het weer mag.

'Museumbezoekers zijn vaak al een beetje op leeftijd, we hopen dat ze komen. Vaak komen ze ook van wat verder en rijden ze eerst nog vijftig of honderd kilometer. Dat zijn waarschijnlijk niet de mensen die meteen weer de deur uitgaan. Hopelijk komen ze, anders zitten we hier straks nog alleen', zegt hij - toch met een lach.

