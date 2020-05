Gemeente: 'We gaan busbaan niet verleggen voor terras Drie Gezusters'

Dat zegt woordvoerder Natascha van 't Hooft over een uitspraak van Drie Gezusters-eigenaar Laurens Meyer. Die stelt in de Volkskrant dat de Drie Gezusters met de gemeente in gesprek is over het verleggen van de busbaan voor het terras. 'Dat noem ik pas samenwerking', zegt Meyer daarover in die krant.

Maar het idee wordt door de woordvoerder resoluut van de hand gewezen. 'We hebben allerlei gesprekken met ondernemers en andere partijen over de binnenstad en de 1,5 meter-regels vanaf 1 juni. We hebben over dit voorstel nagedacht, maar het kan niet.'

Geen alternatief

Van 't Hooft: 'We kunnen de busbaan niet verleggen. Momenteel is er werk aan het spoor, daarna starten de werkzaamheden aan de Diepenring in de binnenstad. Het is heel simpel: de bus moet langs de Grote Markt. Er is geen alternatief.'

Het is de tweede keer dat Drie Gezusters-eigenaar Meyer van de gemeente de deksel op de neus krijgt. Vorige week zei wethouder Roeland van der Schaaf al niks te zien in het voorstel voor een tweede verdieping van het terras. 'Dit is precies wat we niet moeten doen', sprak hij over het idee.

Lees ook:

- Gemeente: geen verhoogd terras op Grote Markt

- Horecatycoon Meyer oppert terras met verdieping bij De Drie Gezusters

- Alles over binnenstad Groningen