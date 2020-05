Wethouder Veenstra stapt op; SP verlaat coalitie Stadskanaal

Lian Veenstra heeft maandag ontslag genomen als wethouder in de gemeente Stadskanaal. Als gevolg daarvan is de SP opgestapt uit de coalitie in Stadskanaal.

In een verklaring van de gemeente Stadskanaal wordt aangeven dat die beslissing 'volledig onverwacht en op een zeer ongelukkig moment' komt.

Bezuinigingen

Veenstra zelf zegt tegenover RTV Noord dat ze 'draconische bezuinigingen voorziet'.

'Bezuinigingen die de bevolking van Stadskanaal gaan treffen', zegt ze. 'In mijn analyse worden dingen vanuit het Rijk jarenlang over de schutting gegooid richting gemeenten zonder dat daar voldoende geld tegenover staat. Ik pas ervoor om de kaalslag in Stadskanaal door te voeren.'

Ik zou de komende maanden kunnen blijven zitten, maar dat toneelstukje wil ik niet meespelen Lian Veenstra - opgestapte wethouder

Verbazing

De overige collegeleden in Stadskanaal zijn verbaasd over het moment dat Veenstra deze keuze maakt. Er wordt momenteel geïnventariseerd wat de financiële situatie is, hoeveel er bezuinigd moet worden en de discussie waarop is nog niet gevoerd. Veenstra wil echter naar eigen zeggen de komende maanden geen toneel spelen.

'Ik zou de komende vier, vijf maanden kunnen blijven zitten en dan alsnog geconfronteerd worden met pijnlijke keuzes. Dat toneelstukje wil ik niet meespelen. Ik voorzie dat er weinig tot geen ruimte is om verder te bezuinigen. En ik wil niet de rotzooi van het Rijk opruimen, daar pas ik voor.'

'Ongelukkige timing'

Haar voormalige collega-wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) zegt 'verrast' te zijn door het besluit van Veenstra en het opstappen van de SP als coalitiegenoot.

'Er is nog geen bezuinigingsbesluit genomen, eerst moet inzichtelijk worden wat de situatie is', vertelt hij. 'De timing van Lian en de SP is dan ook heel ongelukkig, omdat de personele bezetting al niet optimaal is.'

Hamster doelt op het feit dat het college in de gemeente Stadskanaal nog maar uit drie personen bestaat na het opstappen van Veenstra. In februari vertrok waarnemend burgemeester Froukje de Jonge, waardoor Hamster naast wethouder ook eerste loco-burgemeester is.

Kruising

De teleurstelling in de keuze van Veenstra is dan ook groot. 'Vooropgesteld, we hebben twee jaar lang goed met elkaar samengewerkt', meldt Hamster.

'We hebben de SP twee jaar geleden een kans gegeven. Het ging goed, we zijn met de SP halverwege gekomen, hebben al pijnlijke keuzes moeten maken, maar hadden er vertrouwen in dat we de rit samen zouden volmaken. Het voelt nu een beetje dat we samen op een pad lopen richting een kruising, maar dat een persoon met de kruising in zicht al besluit om te keren.'



Meerderheid

De coalitie in Stadskanaal behoudt met het vertrekt van de SP wel een meerderheid. ChristenUnie, CDA en VVD hebben samen 12 van de 23 raadszetels. Hamster, Goziena Brongers (CDA) en Goedhart Borgesius (VVD) kunnen verder als het driekoppige bestuur van Stadskanaal.

'Dat geeft comfort', geeft Hamster toe. 'We zullen het Hemelvaartsweekend gebruiken om goed na te denken. Daarna komen we met een bericht hoe we denken verder te gaan.'

