Aanleg Dörpstuun Grootegast gaat nu echt beginnen

Op gepaste afstand van elkaar vanwege de coronaregels hebben Ciska Bos namens de Dörpstuun en directeur Klaas Lindeboom van woonzorgcentrum Het Hooge Heem hun handtekeningen gezet onder de gebruiksovereenkomst voor de tuin bij het zorgcentrum. Die tuin wordt in de komende maanden omgetoverd tot een tuin waar elke Grootegaster, jong en oud, welkom is.

Graafmachine

Klaas Lindeboom zette als eerste zijn handtekening onder het contract dat hij in de grijper van een graafmachine legde waar Ciska Bos het even later weer uit kon halen. Nadat ook zij haar handtekening had gezet feliciteerden beiden elkaar door een schep en een bladhark tegen elkaar te slaan.

Meteen na de ondertekening ging de graafmachine aan het werk om een begin te maken met de aanleg van de tuin. Ciska Bos is blij dat het werk kan beginnen.

Handen uit de mouwen

'Het wordt een plek waar je even kunt gaan zitten om van de tuin te genieten, of waar je de handen uit de mouwen kan steken. Ook komen er beweeg- en speeltoestellen voor de bewoners van Het Hooge Heem en voor kinderen. Het wordt kortom echt een ontmoetingsplek.'

Directeur Lindeboom is opgetogen dat het nu los gaat.

Verbinding met het dorp

'Het past in onze visie om in verbinding te staan met het dorp. Als je straks hier ook scholen bezig ziet dan is de verbinding tussen onze bewoners en de andere inwoners van Grootegast gemaakt en dat is wat we willen.'

Aan de totstandkoming van de Dörpstuun gingen jaren aan voorbereiding vooraf. De opening wordt eind september verwacht.