Eerste groep herstelde asielzoekers verlaat opvanglocatie Zoutkamp

Sinds een week is de voormalige noodopvang een 'corona-quarantainelocatie'. Asielzoekers die (mogelijk) besmet waren met het coronavirus werden daar naar toe gebracht.

Daarvoor werd de kazerne gebruikt voor de opvang van asielzoekers die naar Nederland kwamen, maar niet terecht konden bij aanmeldcentrum in Ter Apel. Het aanmeldcentrum liet tot voor kort geen asielzoekers toe vanwege het coronavirus.

Niet meer in isolatie

Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn de eerste bewoners, die teruggaan naar het asielzoekerscentrum (azc) in Sneek, weer hersteld en hoeven daarom niet meer in isolatie. Hun woonruimte in Sneek is specialistisch gereinigd, zodat ze zonder gevaar op besmetting terug kunnen.

Het COA verwacht dat er in de aankomende dagen meer asielzoekers vanuit Zoutkamp terug kunnen naar het azc in Sneek. Besmette asielzoekers moeten minimaal zeven dagen in isolatie zitten en 24 uur klachtenvrij zijn, voordat ze terug kunnen.

Preventief

Ook zit er nog een aantal asielzoekers in Zoutkamp die preventief in quarantaine moesten. Ze woonden bijvoorbeeld samen met besmette familieleden of huisgenoten. Zij moeten in ieder geval twee weken in Zoutkamp blijven en kunnen terug als ze na die twee weken nog steeds klachtenvrij zijn. Vooralsnog zijn er geen asielzoekers uit deze groep positief getest op het virus.

Ook hoefde niemand opgenomen te worden in het ziekenhuis. De verwachting is dat de speciale quarantainelocatie nog tot en met 25 mei gebruikt wordt.

