Geen begrip voor vertrek Veenstra: ‘Ze doet een Swagermannetje’

Vrijwel alle partijen in Stadskanaal zeggen in meer of mindere mate de keuze van Lian Veenstra en de SP niet te begrijpen. De wethouder heeft haar ontslag ingediend en als gevolg daarvan is haar partij uit de coalitie gestapt.

Vooral de timing van het besluit – middenin coronatijd en zonder een burgemeester – valt slecht.

Weglopen voor verantwoordelijkheid

Fractieleider Bert van Beek van coalitiepartij ChristenUnie vindt dat Veenstra en de SP weglopen voor hun verantwoordelijkheid. ‘Er komen financieel zware tijden aan voor Stadskanaal’, zegt hij. ‘Bezuinigen vindt niemand leuk. Lian Veenstra zegt dat ze geen toneelstukje wil opvoeren, maar ze loopt wel weg voor de moeilijke dingen. Het is ook nog niet duidelijk waarop bezuinigd moet worden.’

Door de zure appel heen bijten

Coalitiegenoot CDA baalt ook van de gang van zaken. ‘We zijn samen aan een rit begonnen. Het was beter geweest dat we als coalitiepartijen hadden gezegd: het zijn moeilijke tijden, we moeten door de zure appel heen bijten en we zetten met elkaar de schouders eronder’, verwoordt fractievoorzitter Klaas Remmerts het gevoel. ‘De SP vindt bezuinigen niet leuk, maar wij ook niet. En de gemeente Stadskanaal zal toch bestuurd moeten worden.’

Wachtgeld

VVD-fractievoorzitter Hans Klopstra: ‘Dit moment begrijpen we helemaal niet. We weten dat we moeten bezuinigen, maar we moeten eerst nog alles op een rij zetten. Volgens mij moeten we eerst afwachten welke kant het opgaat. En als Lian Veenstra het zo goed voorheeft met Stadskanaal, zoals ze in haar verklaring beweert, ga ik ervan uit dat ze geen beroep doet op wachtgeld.’

Een grens trekken

De SP steunt Veenstra in haar besluit en stapt zelf uit de coalitie. Fractievoorzitter Machteld Luijken zegt dat het niet anders kan. ‘Vorig jaar bij de Algemene Beschouwingen hebben we aangegeven dat we niet zullen meewerken aan bezuinigingen die inwoners direct raken, zoals op de WMO en het armoedebeleid. Wethouder Hamster heeft in het fractievoorzittersoverleg aangekondigd dat we weer moeten bezuinigen. Dan moet je voor jezelf de afweging maken: ga ik dit steunen of trek ik hier de grens?’

'Swagermannetje'

Oppositiepartijen GemeenteBelangen, Lokaal Betrokken en D66 veroordelen de keuze van Veenstra en de SP. ‘Ik vind het heel opmerkelijk’, stelt Jur Mellies (Lokaal Betrokken). ‘Discussies over bezuinigingen voer je in de gemeenteraad en niet in het college. Dan kun je niet op voorhand zeggen: ik druk mijn snor. Lian doet een Swagermannetje met het verschil dat in Oldambt de discussie nog is gevoerd, en dat dat hier niet gebeurt. Ze gooit wel heel gauw het bijltje erbij neer.’ Met het 'Swagermannetje' verwijst Mellies naar voormalig wethouder Kees Swagerman (SP) van Oldambt. De SP stapte daar uit het college, omdat ze zich ook niet kon vinden in de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen.

Erik Bieze van GemeenteBelangen is ook duidelijk: ‘Ik vind dat dit niet kan. Het getuigt in mijn ogen ook niet van bestuurlijk leiderschap.’

'Schoftenstreek'

D66’er Klaas Pals stemde in 2018 al tegen de deelname van de SP aan de coaltie. ‘Ik vind gewoon een schoftenstreek’, meldt hij. ‘De SP laat het overal afweten. In Oldambt zijn ze eruit gestapt, in Midden-Groningen dreigen ze er al mee. Lian schuift het nu op financiële perikelen, maar ze laat haar achterban in Stadskanaal in de steek. Ik zou me als SP-kiezer behoorlijk verneukt voelen.’

De Partij van de Arbeid was nog niet bereikbaar voor commentaar.

