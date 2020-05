CdK: 'Geen reden om me acuut zorgen te maken over Stadskanaal'

Het vertrek van Lian Veenstra (SP) als wethouder in Stadskanaal is nog geen reden voor acute zorgen over de gemeente, zegt commissaris van de Koning René Paas. Hij reageert daarmee op het plotselinge vertrek van de wethouder.

Wel wil Paas nu snel om tafel met de gemeenteraad om te praten over de vacature van burgemeester. Want die heeft Stadskanaal ook nog altijd niet sinds het vertrek van Froukje de Jonge.

'Het lijkt me nuttig om heel binnenkort om tafel te zitten met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad', zegt Paas. Door het ontslag van de SP-wethouder bestaat het dagelijkse gemeentebestuur in Stadskanaal nu nog uit drie wethouders.

Extra actualiteit

'De coalitie heeft nog steeds een meerderheid', aldus Paas. 'Maar het gesprek over een waarnemend burgemeester krijgt nu extra actualiteit.'

De gemeente Stadskanaal zit al maanden zonder burgemeester, omdat volgens de commissaris van de Koning de coronacrisis alles in het openbaar bestuur heeft vertraagd. 'Maar de benoemingsprocessen komen in het land weer op gang, dus dit is een goede reden om snel te gaan praten.'

Is drie genoeg?

Of Stadskanaal bestuurbaar is met drie wethouders is aan de gemeenteraad en niet aan de provincie, zegt provinciebestuurder Fleur Gräper (D66). Zij is provinciaal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. 'In de gemeentewet staat een minimum en een maximum aantal wethouders. Het is aan de raad van Stadskanaal om een oordeel te vellen of het kan met drie wethouders en niet aan ons.'

