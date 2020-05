Henneppionier Hempflax koopt Duits hennepbedrijf

Balen hennepvezel gaan bij Hempflax in Oude Pekela een machine in (Foto: Loek Mulder/RTV Noord)

Het vezelhennepbedrijf Hempflax in Oude Pekela heeft het Duitse bedrijf Thermo Natur GmbH overgenomen. Hempflax versterkt met de overname zijn positie in de bouwsector.

Thermo Natur in Nördlingen in de Duitse deelstaat Beieren maakt en verhandelt isolatiematerialen van hennep en jute en doet in leemproducten. Naar eigen zeggen is Thermo Natur een leidende Europese producent van natuurlijke isolatiematerialen. Hoeveel Hempflax voor de acquisitie heeft betaald, is niet bekend gemaakt.

Met de overname vergroot henneppionier Hempflax zijn marktaandeel in de natuurlijke isolatiematerialen en versterkt het bedrijf zijn positie op de markt van bouwmaterialen in Europa. Het aandeel hennepisolatie op de Europese markt van isolatiemateriaal is overigens klein: 0,5 procent van het totaal.

Zaadje tot eindproduct

Met de nieuwe aanwinst wil Hempflax een apart bedrijfsonderdeel voor bouwmaterialen van natuurlijke vezels van hennep en jute opzetten. Het Pekelder bedrijf streeft ernaar de gehele productieketen van zaadje tot eindproduct in handen te hebben. ‘Met de overname kunnen we goed inspelen op de toenemende vraag naar duurzame bouwmaterialen in Europa’, laat het bedrijf weten.

Stijgende vraag

Hempflax verwacht veel van de toepassing van natuurlijke isolatiematerialen van hennep en ook jute. De vraag naar die producten wordt aangejaagd door zorgen over klimaatverandering, de behoefte aan energiebesparing en de wens van consumenten meer duurzame materialen toe te passen. Ook de stimulering door overheden van het gebruik van duurzame bouwmaterialen en energiebesparing helpt daarbij.

Piepschuim

Regulier isolatiemateriaal, zoals piepschuim of glaswol, maakt gebouwen wel energiezuiniger, maar de fabricage van die producten is allerminst milieuvriendelijk en gaat gepaard met een hoge CO2-uitstoot, stelt Hempflax. Volgens het bedrijf is die uitstoot wel tot twintig keer hoger vergeleken met de productie van isolatiemateriaal uit hennepvezel. ‘We zien deze overname als een belangrijke stap in het streven van Hempflax om een one-stop-shop te worden voor alle producten gebaseerd op hennep’, zegt directeur Mark Reinders van Hempflax.

Autoindustrie

Hempflax levert al producten van hennepvezel aan de autoindustrie. De vezels worden ook gebruikt in de textielindustrie. De houtige onderdelen van de plant zijn geschikt als bouwmateriaal of strooisel in stallen. Hennepmeel gaat naar bijvoorbeeld de rozenteelt.

Hempflax omschrijft zichzelf als ‘de grootste onafhankelijke teler en verwerker van industriële hennep’. Het bedrijf beheert 2.400 hectare hennepplanten, vooral in Duitsland en het oosten van Europa. De verwerking van hennep gebeurt in de fabriek in Pekela.

Van de coronacrisis heeft Hempflax nog weinig te lijden gehad. Het bedrijf groeide in het eerste kwartaal van dit jaar met zo’n twintig procent.

