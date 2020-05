Aldi bouwt nieuw distributiecentrum in Groningen

De Duitse supermarktketen Aldi bouwt een nieuw distributiecentrum in de stad Groningen. Het bedrijf gaat op termijn het centrum in Drachten sluiten.

Het nieuwe centrum krijgt een vloeroppervlakte van 37-duizend vierkante meter en wordt gebouwd op industrieterrein Westpoort in Groningen

Vanuit Groningen worden straks 65 filialen in Noord-Nederland bevoorraad. Bij het nieuwe distributiecentrum in Groningen komen zo'n 190 mensen te werken. De bouw zal eind dit jaar beginnen en naar verwachting is nieuwe centrum in het voorjaar va 2022 operationeel.

Aardgasloos

Het nieuwe pand wordt aardgasloos en is voorzien van zonnepanelen. Op de nieuwe locatie zijn er mogelijkheden om in de toekomst uit te breiden.

Wethouder Paul de Rook is blij met de komst. 'Westpoort is uitermate geschikt, aangezien we ons daar ook met name richten op transport en logistiek. Daarnaast is het een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid', aldus De Rook.