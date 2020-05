Jeugdsoos Ulrum baalt dat overkapping weg moet

‘Het was veel werk. We balen van de situatie’, zegt Jeroen Venhuizen, penningmeester bij de jeugdsoos. De jongeren hebben al lange tijd het idee om een overkapping naast het gebouw te maken., zodat hier op warme dagen kunnen zitten. Er is flink voor gespaard.

‘Mensenwerk Het Hogeland kwam hier om te kijken en hebben ons idee aangehoord. Die vonden het een mooi idee. Zet er maar neer, is tegen ons gezegd. Want we mochten niet open, maar we mochten wel klussen’, vertelt Venhuizen.

Mag niet

Maar de gemeente heeft ook lucht gekregen van het bouwwerk. En die wil het weg hebben, omdat er geen toestemming voor is verleend.

‘Jongerenwerk heeft blijkbaar niet gecommuniceerd met de gemeente. Terwijl zij het aanspreekpunt namens de gemeente voor ons zijn. Ons is gevraagd niet rechtstreeks zaken te doen met de gemeente maar met de jongerenwerkers’, aldus Venhuizen. Hij heeft vervolgens zelf maandag contact opgenomen.

‘De overkapping moet weg omdat er bij eerdere jeugdsozen negatieve ervaringen zijn. Enorm balen. Wij hebben zelf geld in de jeugdsoos gestoken en we hadden de wens om dit te bouwen. Dit was een grote investering en nu moet deze ineens weg’, zegt Venhuizen. ‘Er was geen middenweg.'

Het bestuur heeft nog voorgesteld om camerabewaking toe te passen zodat er geen overlast komt. Maar overlast is niet het enige punt.

Reactie gemeente

‘Mensenwerk Het Hogeland heeft geen rol in het plaatsen van bebouwingen. Die kunnen daar geen toestemming voor geven’, aldus Mascha Elzinga, woordvoerder bij de gemeente Het Hogeland. Er mag niet zomaar iets aan gemeentelijke gebouwen worden aangebouwd.

‘Het moet een veilige plek zijn en er kan daarom niet zomaar iets aan een jongerencentrum vastgezet worden. Ons beleid is dat er geen overkappingen gebouwd worden. Dit soort verzoeken zijn vaker bij langsgekomen’, zegt Elzinga.

Bij een jeugdsoos in Warffum is er ooit ook een aanbouw gebouw geplaatst. Die moest toen ook worden verwijderd. ‘Als we de ene jeugdsoos wel toestemming geven moeten we iedereen daar ook toestemming voor geven. Onze lijn is dat we geen overkappingen toelaten.'

Waar zit de fout?

Mensenwerk Het Hogeland laat weten dat ze met het bestuur op zoek willen naar een passende oplossing.

‘Op dit moment onderzoeken we wat er gebeurd is. We gaan dinsdag in gesprek met het bestuur van de jeugdsoos. Daarvoor is inmiddels een afspraak gemaakt. We willen benadrukken dat we het een hele vervelende situatie vinden voor de jongeren’, laat mensenwerk Het Hogeland weten.

Compensatie

Het bestuur van jeugdsoos de Dump wil graag financiële compensatie van het jongerenwerk of de gemeente. ‘Dan zijn wij bereid om het weg te halen. Want we hebben er geld en veel uren in zitten’, zegt Venhuizen.

