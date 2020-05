De Koffiecorner #81 (met Mark-Jan Fledderus en een inbrekende Diemers): 'Nog geen akkoord met Fortuna'

'Eindelijk' zitten de mannen weer eens in de oude setting, want FC Groningen-clubwatcher Stefan Bleeker is er ook bij. Speciale gast is technisch directeur Mark-Jan Fledderus. Met hem wordt gesproken over het halen van Mark Diemers, die toevallig in de podcast inbrak, de situaties rond o.a. Zeefuik, Itakura en Asoro.

Maar ook over wat de invloed van de coronacrisis op het transferbeleid heeft en de elf ontslagen die zijn gevallen komen aan bod. Kwam dat wel puur en alleen door de coronacrisis?

Koffiecorner op anderhalve meter afstand met (vlnr) Mark-Jan Fledderus, Niiwino Geertsema, Stefan Bleeker en Martin Drent (Foto: Niiwino Geertsema/RTV Noord)

-Martin Drent: 'Ik denk dat Diemers een publiekslieveling wordt'

-Mark-Jan Fledderus: 'We zijn in gesprek, maar er is nog geen akkoord over Diemers'

-Stefan Bleeker: 'Logisch dat FC Groningen een beroep doet op de samenleving, maar ook spelers wil kopen'

-Mark-Jan Fledderus: 'We hopen dat kaarthouders ook bij wedstrijden zonder publiek afzien van compensatie'

-Niiwino Geertsema: 'Ik proef dat de coronacrisis wordt gebruikt om te snijden in personeel'

-Mark-Jan Fledderus: 'Zonder corona hadden we nooit nu deze keuzes gemaakt, maar het misschien wel gefaseerd gedaan'

