'Iedere SP-wethouder heeft een punt: tot hier en niet verder'

Binnen de SP is niemand echt verbaasd over het vertrek van Veenstra (Foto: Remko de Waal/ANP)

Zoals SP-prominent Kees Swagerman, die vorig jaar zelf opstapte als wethouder van Oldambt. Zijn fractie en ook hijzelf wilden niet de bezuinigingen voor hun rekening nemen, waarvoor zijn college zich zag gesteld. Net als nu Veenstra in Stadskanaal.

‘Ik ben verbaasd dat anderen verbaasd zijn over haar besluit’, zegt Swagerman. ‘Iedere wethouder heeft een punt: tot hier en niet verder. Voor mij was dat punt vorig jaar bereikt.’

Zelfstandig besluit

Swagerman is ervan overtuigd dat Veenstra haar besluit geheel zelfstandig heeft genomen. Van druk van het partijkader uit electorale overwegingen is beslist geen sprake, meent hij: ‘Zo werkt dat bij ons niet’.

Stadskanaal heeft sinds het vertrek van Froukje de Jonge geen burgemeester. Iemand die dus uit hoofde van zijn of haar functie de kikkers in de kruiwagen kan houden. Maar Swagerman denkt niet dat in dit geval dat iets zou hebben uitgemaakt: ‘Een burgemeester staat inderdaad - als het goed is - boven de partijen en bekijkt de zaak vanuit een helikopterview, maar doet ook actief mee aan de inhoudelijke discussies binnen het college. Ik ben ervan overtuigd dat zij sowieso nu zou zijn opgestapt.’

Soort maatjes

Voor Hennie Hemmes, SP-wethouder in Pekela, kwam het besluit van Veenstra om haar portefeuille op te geven wel als verrassing: ‘Ik kreeg vanochtend een mail van haar, waarin zij haar vertrek aankondigde. We kennen elkaar al heel lang. We zijn samen begonnen in de Provinciale Staten, we zijn een soort maatjes. Maar dit zag ik niet aankomen. Binnenkort ga ik een kop koffie met haar drinken en dan hoor ik misschien meer.’

Ook Hemmes heeft wel begrip voor het opstappen van zijn partijgenote: ‘De SP staat voor de zwakkeren in de samenleving. Bijvoorbeeld de mensen in de werkvoorziening of de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Stel dat ze daarop willen bezuinigen, dan kun je als SP daar niet mee akkoord gaan.’

‘Besturen is elke keer een afweging maken’, gaat Hemmes verder. ‘Soms kun je door slim opereren dingen van tafel krijgen, soms moet je ze accepteren. Maar je moet het wel kunnen uitleggen.’

Net als Swagerman denkt de Pekelder wethouder niet dat verstoorde verhoudingen in het Knoalster college een rol hebben gespeeld bij het besluit van Veenstra. ‘Voor zover ik weet, zijn de persoonlijke verhoudingen goed. Maar als college spreek je iedere week over de dingen die komen gaan. Dan weet je meer dan de buitenwacht. Zij wilde kennelijk niet afwachten wat er komen gaat.’

'Moeilijk en zwaar'

Jimmy Dijk, de voorzitter van de SP-fractie in de Groninger gemeenteraad, heeft het volste begrip voor Veenstra: ‘Ik vind het een wijs besluit. Ook hier in de stad hebben we forse bezuinigingen op het sociale domein gehad. Maar hier zijn de budgetten zo groot, daardoor verdwijnen geen zaken. In de regio is dat echt anders. Lian heeft eerder wel eens tegen mij gezegd dat het moeilijk en zwaar was om er met de andere partijen in de coalitie uit te komen.’

De grens was dus kennelijk bereikt voor Veenstra, concludeert ook Dijk. Verwacht hij dat binnenkort nog meer SP-wethouders de pijp aan Maarten geven? ‘Onze wethouders moeten hun eigen afweging maken. Daar zijn ze autonoom in. Ik wens ze daar veel wijsheid bij.’

‘Ik ken de framing-verhalen over SP-bestuurders die weglopen voor hun verantwoordelijkheid’, gaat Dijk verder. ‘Maar ik denk dat het tijd wordt dat andere partijen zichzelf eens in de spiegel aankijken en zich afvragen waar ze in hemelsnaam mee bezig zijn. Het wordt tijd dat ze Rutte en zijn kabinet aanpakken.’

'Dapper en moedig'

Jan Hein Mastenbroek, de voorzitter van de SP-fractie in de Staten van Groningen, sluit zich bij Dijk aan: ‘Het is een dapper en moedig besluit van haar. Ik vind het een goede en consequente lijn die ze volgt.’

‘Dat na het vertrek van Swagerman in Oldambt alsnog keiharde bezuinigingen worden doorgevoerd, is sneu. Maar de SP heeft altijd gezegd: we willen graag meebesturen, maar we willen er wel iets voor terug. Bezuinigingen op zwembaden, sportclubs en andere leefbaarheidszaken zijn voor ons niet acceptabel. Er is altijd een alternatief. Als andere partijen in Stadskanaal die bezuinigen wel voor hun rekening willen nemen, is dat aan hen’, besluit Mastenbroek.

