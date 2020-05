Kickbokster Sarèl de Jong hoopt in Duitsland te vechten

Haar trainer Denis van der Giessen geeft aanwijzingen aan de groep. Informatie die De Jong al duizenden keren heeft gehoord. 'Je vuist goed bij je hoofd houden', roept hij.

Flauw van

Het knaagt bij de tweevoudig wereldkampioene dat ze de boksring niet in mag. Sterker ze mag niet eens binnen trainen door de coronamaatregelen. 'Ik ben er al tien weken goed flauw van. In Duitsland is het wat soepeler. Ik hoop in september of oktober daar te kunnen vechten.'

Zelf staat ze op blote voeten in het gras. Anderen dragen gymschoenen of sokken. 'Ik voel me prettigst op blote voeten. Dan voel ik me lekker geaard, een beetje net als in de zaal zeg maar.'

Ruim een uur lang gaat ze onder een strakblauwe lucht tot het uiterste. De ondergaande zon maakt het plaatje compleet.

Ik ben er al tien weken goed flauw van Sarèl de Jong

Demonstratietraining

Vrijdag geeft De Jong op het Malieveld in Den Haag een demonstratietraining. Samen met andere kickboksers wil ze protesteren tegen het verbod op openstelling van de vechtsportscholen.

'Wij kunnen ook laten zien dat we met goede protocollen binnen kunnen trainen. Het kan door goed ventileren en op veilige afstand van elkaar sporten. De vechtsportscholen moeten niet achterlopen op de normale sportscholen.'

De achterliggende gedachte is dat het voortbestaan niet in gevaar moet komen.

Sarèl de Jong traint op het gras (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Frisse lucht

Met de conditie zit het wel goed bij De Jong. Ze is fit en ziet er afgetraind uit. Eigenlijk klaar voor een gevecht waarin veel op het spel staat. Na enkele weken heeft ze ook de voordelen van trainen in de buitenlucht ontdekt.

'Ik vind het op zich wel fijn hoor met de lekkere frisse lucht. Met dit weer merk je in de dojo dat het toch snel benauwd wordt.' Een ander voordeel is dat haar toekomstige tegenstandsters in hetzelfde schuitje zitten. Niemand heeft wat dat betreft een voorsprong in trainingsarbeid.

Op 21 november is er een wereldtitelgevecht in MartiniPlaza gepland. De plek waar ze voor volle tribunes zoveel successen kende in de afgelopen jaren. 'Ik hoop dat iedereen kan komen en mij weer supporten.'

Lees ook:

- Sarèl de Jong prolongeert wereldtitel, Noorse Søfteland blijft 'bont en blauw' achter