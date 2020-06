Deze aangepaste coronamaatregelen gelden vanaf vandaag

Wat verandert er voor iedereen?

- Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Rutte en De Jonge spreken niet langer van een maximum groepsgrootte van drie personen.

- Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Wat verandert er voor horeca en uitgaan?

- 'Vanaf 1 juni mogen alle cafés, bioscopen, restaurants en andere gelegenheden 30 mensen toelaten. Dat aantal is nu exclusief het personeel, waar we eerst het personeel erbij telden.'

- Ook geldt 30 personen bij bioscopen of theaters nu per zaal, in plaats van in het gehele gebouw, waar eerder sprake van zou zijn. 'Dus dertig mensen per bioscoopzaal, niet per gebouw.'

- 'Feestcafés, discotheken en clubs blijven voorlopig gesloten. Daar is het risico op verspreiding gewoon te groot.'

- 'Horeca mag op 1 juni om 12.00 uur open. We hebben gekeken naar de wens van de horeca om een lang Pinksterweekend te hebben, om eerder open te gaan. Na gesprekken met de Veiligheidsregio's in Nederland houden we 1 juni 12.00 uur aan.'

- 'De nieuwe regels voor dertig personen gelden niet voor sectoren die nu nog gesloten zijn. We zijn in gesprek met sportscholen voor de mogelijkheid van een eerdere heropening.'

Wat er verandert bij zorg en ouderen?

- 'Vanaf 25 mei kan er een bezoekregeling worden getroffen voor meer GGD-locaties, zoals bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg.'

- 'Voor ouderen die thuiswonen is bezoek vanaf 25 mei ook weer mogelijk.'

- 'Voor aangepaste woonvormen kunnen vanaf 1 juni weer afspraken voor bezoeken worden gemaakt.'

- Dat je 24 uur moet wachten voordat je klachten hebt, vervalt. 'Vanaf juni kan iedereen zelf een afspraak maken met een landelijk telefoonnummer. Je krijgt instructies om thuis te blijven en je te laten testen. De GGD doet ook aan actieve nazorg. Mensen die uit het na-onderzoek komen, worden actief benaderd. Hoe gaat het met je? Heb je klachten? Met intensief testen krijgen we scherper zicht.'

Wat verandert er voor het onderwijs?

- 'Niet alle leerlingen mogen tegelijk op school zijn, maar het is wel echt belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk fysiek onderwijs krijgt. Dus niet alleen voor een gesprek of een toets, maar echt fysiek.'

- 'Vanaf 8 juni gaan basisscholen volledig open, tenzij blijkt dat deze openstelling niet verstandig is, op basis van eerdere resultaten. Kinderen kunnen vanaf 8 juni overal weer terecht. Daarmee stopt ook de oudervergoeding.'

- 'Leerlingen komen lopend of met de fiets naar school, niet met het openbaar vervoer. Voor leerlingen kan speciaal vervoer worden geregeld.'

Wat verandert voor het openbaar vervoer?

- 'Voor kinderen vanaf 13 jaar wordt het dragen van niet-medische mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht.'

- De boete voor het niet dragen van een mondkapje, is 95 euro.

- 'Het dragen van mondkapjes geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen.'

Wat er op 1 juni verandert met testen

Minister Hugo de Jonge staat in de persconferentie uitgebreid stil bij de testmethode, en een dashboard dat inzicht moet bieden in de status van corona in Nederland.

'Voorkomen dat mensen ziek worden, kan niet. Daarom zetten we in op maximale controle en dammen we nieuwe uitbraken van het virus in. Het is zaak dat we, ondanks de versoepeling, klaarstaan om nieuwe uitbraken de kop in te drukken. Daarom streven we er nog steeds naar om iedereen vanaf 1 juni te testen, rapporteren en te traceren.'

Het dashboard geeft de mogelijkheid om in de toekomst regionaal waarschuwingen en regels te kunnen overbrengen Minister Hugo de Jonge

'We werken aan een dashboard. Het is net als in de auto. In het dashboard brengen we alles bij elkaar om het zicht op de corona beter te kunnen inzien, met allerlei meters. Het aantal positieve testuitslagen, mensen op de intensive care, maar ook: 'hoe lang kunnen we nog rijden op deze manier?' Met het dashboard kunnen we zien of we moeten ingrijpen, en waar precies. Het biedt de mogelijkheid om in de toekomst regionaal waarschuwingen en regels over te brengen.'

Oproep aan jongeren: denk mee

Premier Rutte richt zich in de persconferentie specifiek tot jongeren. 'Als je jong bent, zijn je vrienden, je sportclub, en zelfs school heel belangrijk. Niet alles kan doorgaan zoals je gewend bent. Daar kan je wel eens kwaad van worden, en dat is logisch. Toch zien we dat de meesten van jullie zich goed aan de regels houden. Het is mede dankzij jullie dat er minder mensen in het ziekenhuis liggen.'

Hij combineert het compliment met een oproep. 'Hoe doe je dat in de toekomst, de 1,5 meter afstand houden? Kom met ideeën, kom met kritiek - het liefst opbouwend. Ook tegen ouders en lokale politici wil ik zeggen: ga serieuze gesprekken aan met de volwassenen van de toekomst.'

