Horecaondernemer: 'Laten we vooral blij zijn met wat wél mag'

Zo is het aantal mensen dat tegelijk aanwezig mag zijn in een restaurant verruimd van dertig mensen inclusief personeel naar dertig mensen exclusief personeel.

En voor wat betreft de terrassen geldt per 1 juni geen maximum aantal bezoekers, zoals eerst stond beschreven. De regel van anderhalve meter afstand wordt hier leidend.

Irene van der Velde, Koninklijke Horeca Nederland Groningen vindt deze verruimingen positief, al had ze stiekem ook nog gehoopt dat horecagelegenheden het complete pinksterweekend (dus ook voor zondag 1 juni) open mochten.

Over de verruiming van het aantal gasten, zijn er volgens haar nog wel wat onduidelijkheden. 'Geldt het per voordeur? Of per zaal als je daar als horecaondernemer meer van hebt? Wij hebben het idee dat dat bij dertig blijft.'

Tweedeling

Voor wat betreft de terrassen verwacht Van der Velde een tweedeling. In de binnenstad van Groningen is nauwelijks ruimte om het terras dermate uit te breiden dat iedereen op anderhalve meter afstand van elkaar zit. In de provincie zijn daar in haar ogen meer mogelijkheden voor.

'We kunnen in het buitengebied best een hoop'

Wendy Boonstra van Abrahams Mosterdmakerij en Restaurant ziet die mogelijkheden wel in Eenrum, al houdt ze een slag om de arm vanwege het Nederlandse klimaat.

'Je hebt in Nederland niet een garantie dat elke dag de zon schijnt. Het zou prachtig zijn als we een schitterend mooie junimaand krijgen. We zitten in een buitengebied met veel ruimte, dus we kunnen best een hoop.'

Het zou prachtig zijn als we een schitterend mooie junimaand krijgen Wendy Boonstra

'Maar wat als het de hele maand juni regent?', schetst Boonstra een ander scenario. 'Dan houdt het niet over met dertig mensen beginnen.'

'Maar laten we vooral blij zijn wat wél mag. Voor elk probleem is een leuke, ludieke oplossing te bedenken.' Leidend is voor haar om 'zo normaal mogelijk open te gaan'.

Nog twijfels over terras

In Garnwerd heeft Sigrid Heeres van Bij Hammingh nog steeds twijfels. Eerder wist ze niet zeker of ze haar terras wel open zou doen en ook na de persconferentie van dinsdag is dat nog zo.

'Ik moet er echt over nadenken hoe we dit in kunnen vullen. Als je bijna iedereen een gezondheidsverklaring af moet nemen, lijkt me dat heel lastig.'

'Ik wacht de richtlijnen van Koninklijke Horeca Nederland af. Zie ik daar nog te veel problemen in, dan houd ik het bij de to go die we nu hebben.'

Wat zijn de regels voor de horeca?

Vanaf 1 juni 12 uur mogen horecagelegenheden open onder deze voorwaarden.

- Een maximum van 30 gasten (exclusief personeel)

- Bezoekers moeten reserveren

- Iedereen houdt anderhalve meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden)

- In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

- Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden)

Lees ook:

- Nieuw aangekondigde coronamaatregelen: dit verandert er

- Café test anderhalvemeterterras: 'De stad gaat straks weer leven'

- Horeca hoopt op duidelijkheid: 'Graag exacte details'

- 'Dertig mensen in mijn café? Dat red ik niet eens'