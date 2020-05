Rutte overvalt middelbaar onderwijs met verruimde openstelling

De middelbare scholen hielden al rekening met de openstelling per 2 juni. Maar op de persconferentie van het kabinet dinsdagavond zei premier Rutte dat het niet de bedoeling is dat de scholen alleen open zijn voor mentorlessen en toetsen. En dat terwijl veel scholen juist dat van plan zijn.

De schoolleidingen bekijken nu wat ze met de mededeling van Rutte moeten doen. 'Dit is voor ons nieuwe informatie', zegt bestuursvoorzitter Theo Douma van Openbaar Onderwijs Groningen.

Geen rekening mee gehouden

Gerard van Vliet van de Ubbo Emmius scholengemeenschap in Stadskanaal is er ook door verrast: 'Omdat wij de voorbereidingen voor komend schooljaar al hadden getroffen, voor zover wij dat konden doen, hadden we geen rekening gehouden met deze uitspraak van de minister-president.'

Op het Ubbo Emmius is inmiddels bewegwijzering gemaakt voor de leerlingen om zich te kunnen houden aan de 1,5 meter richtlijn. Als het gaat om een beperkt aantal lessen of voor toetsen is dat wel te doen. Maar als het om veel meer lessen gaat, wordt het anders. Hoe anders is de vraag.

Trendbreuk?

Douma ziet een trendbreuk in de woorden van de premier. 'Tot nu toe was het steeds de anderhalve meter afstand die heilig was en dat betekent dat je maar heel beperkt onderwijs kunt geven', zegt hij. 'Wij gaan woensdagochtend om acht uur meteen aan de slag om te kijken wat deze nieuwe informatie voor de scholen betekent.'

Dat kan per school nogal verschillen, benadrukt hij. Zo is het bij praktijkscholen met kleinere groepen eenvoudiger om het onderwijs volledig te hervatten op school dan bij een grote school zoals het Stadslyceum of het Harens Lyceum. 'Wij waren al in gesprek met de gemeente om eventueel andere gebouwen zoals gymzalen te gebruiken, maar het is hard werken om dat goed te doordenken.'

Een uitdaging

Volgens de VO-raad staan de middelbare scholen voor een uitdaging. Omdat de scholen moeten voldoen aan de 1,5 meter richtlijn, kunnen niet alle leerlingen tegelijk les krijgen op school. Volgens de VO-raad zal het veel vragen van de scholen, de leerlingen en ouders om zich aan te passen aan de situatie.

Van Vliet: 'We gaan zoeken. We gaan de directeuren benaderen met de vraag: jullie hebben de mededeling van Rutte ook gehoord, hoe kijken jullie hier tegen aan? Wat gaan we doen als school?' Hij is ook benieuwd wat de andere scholen in de regio gaan doen. 'Dus ik ga vragen bij andere scholen hoe zij hier mee om gaan, nu het toch anders wordt dan dat we gedacht hadden'.

Vervoer regelen

Naast het volledig geven van onderwijs zei premier Rutte nog iets opmerkelijks over de middelbare scholen. Leerlingen die niet lopend of met de fiets naar school kunnen komen, moeten namelijk met vervoer dat gefaciliteerd wordt door de school naar de les komen. Het is niet de bedoeling dat zij het openbaar vervoer gebruiken.

'Deze zagen we ook niet aankomen', bekent Douma. 'Dit is een hele bijzondere maatregel, want denk er eens over na wat dit logistiek betekent.'

Busbedrijf

Douma haalt opnieuw het voorbeeld van het Stadslyceum aan. Een grote school tegen de binnenstad van Groningen aan. 'We hebben daar vijftienhonderd leerlingen', lacht hij als een boer met kiespijn. 'Ga er maar vanuit dat de helft uit de stad komt en de helft van buiten. We kunnen wel een busbedrijf beginnen.'

