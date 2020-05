Volledige herstart basisonderwijs: ‘Blij voor de kinderen en de maatschappij’

En dat is best spannend, erkennen schoolbestuurders. Maar bovenal wordt er weer naar uit gekeken.

‘We gaan terug naar het nieuwe normaal’, vat Bejanne Hobert van Primenius (34 scholen in Groningen en Drenthe) de nieuwe situatie samen. ‘Ik ben blij voor de kinderen en voor de maatschappij dat het leven er weer een beetje uit gaat zien zoals we gewend waren, maar tegelijk is het niet meer zoals het was.’

Kan niet snel genoeg

Theo Douma van Openbaar Onderwijs Groningen (24 locaties) is ook blij. Met de ervaringen van de afgelopen week voorziet hij dat het goed gaat komen op 8 juni.

‘Het gaat wel snel nu’, is zijn eerste reactie. ‘Maar in het belang van het kind kan het niet snel genoeg gaan.’

Douma noemt het belangrijk dat kinderen een normale schoolsituatie krijgen. ‘Dat geldt niet alleen voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie, maar ook voor andere leerlingen. Ik denk dat de voordelen opwegen tegen nadelen.’

Wat lucht

Iemand die al weken roept dat hij en zijn personeel staan te popelen om weer met hele klassen te werken is Henk Huberts van Noordkwartier (10 scholen). ‘Mooi dat het er aan zit te komen’, zegt hij tevreden.

De komende dagen gaan de schoolbestuurders om tafel om te bedenken hoe alles dan ingevuld wordt. ‘We hebben dan in ieder geval niet meer de noodopvang en begeleiding van kinderen op afstand, dus dat geeft wel wat lucht’, zegt Huberts over de personele bezetting voor de klas.

Klas naar huis

Tegelijk is volgens hem het risico wel toegenomen dat een klas een keer naar huis wordt gestuurd. ‘Voorheen stond een leerkracht met een verkoudheid gewoon voor de klas, maar nu willen we geen risico’s nemen.’

‘Ik denk dat kwetsbare leerkrachten of leerkrachten met een kwetsbare in hun omgeving hier wel even verbaasd naar zitten te kijken’, vult Douma aan.

Bejanne Hobert (Primenius) relativeert echter. ‘Het kwam voor de lockdown ook wel voor dat er eens een klas naar huis werd gestuurd’, zegt zij. Hobert benadrukt vooral het positieve. ‘Ik merkte afgelopen week al dat de kinderen, leerkrachten en schooldirecteuren zo blij waren. Ik denk dat iedereen heel snel aan het nieuwe normaal gewend is.’

Pure winst

Het positieve zien ook Huberts en Douma, die alles behalve ongelukkig zijn met de herstart. ‘Het is voor ons als basisonderwijs goed om weer te volledig starten’, zegt Huberts. Douma: ‘Dit is pure winst voor leerlingen in een moeilijke situatie en het is een belangrijke stap terug naar het normale.’

