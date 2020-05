Forum op 1 juni weer open: 'Financieel blijft het behelpen'

Directeur Dirk Nijdam kan niet wachten: 'Ik ben al lang blij dat mensen weer wat kunnen.'

'De anderhalve meter is cruciaal', zegt Nijdam. 'Er kan veel, maar niet meer zoals voor corona.' In de eerste dagen dat het Forum open was waren er op piekmomenten 2.700 tot 2.800 mensen tegelijk binnen, straks zijn dat er slechts een paar honderd.

Dak

Het dak bleek in de 105 dagen dat het pand open is geweest één van de grootste publiekstrekkers.

'We gaan dat, zeker in juni, nog niet weer op de normale manier openstellen. Dan wordt het weer het einde van de trechter dat het voor de gedwongen sluiting ook was. Mogelijk komt er een terras, zodat je zittend een kop koffie kan drinken', zegt Nijdam.

In- en uitgang

Het Forum krijgt een aparte in- en uitgang. 'Waarschijnlijk moeten er daardoor mensen op de Nieuwe Markt wachten. Aan de andere kant is daar straks ook meer te doen doordat er terrassen opengaan', zegt Nijdam.

Voor de ingang komen twee aparte rijen. Eén is voor mensen die een kaartje hebben voor bijvoorbeeld de bioscoop, het museum of een expositie. De andere rij is voor mensen die spontaan langskomen.

250.000 euro per maand

De sluiting kostte het Forum 250.000 euro per maand, rekent Nijdam voor. 'En ook als we straks weer opengaan zijn we lang niet terug op het oude niveau. Feesten mogen nog steeds niet, en op het terras dat we straks openen op de Nieuwe Markt maak je niet zoveel omzet als in het restaurant. Bovendien kunnen er veel minder mensen naar de film. Financieel blijft het behelpen.'

'Ik had na het eerste jaar graag aangetoond wat de financiële kracht van het Forum is. Het is zonde dat de handrem er nu op moet. En er komt geen herkansing: een tweede jaar is altijd anders.'

Waterschade

Nijdam hoopte dat hij het Forum op 1 juni weer spik en span kon openen. Maar een sprinklerinstallatie gooide tijdens de coronacrisis roet in het eten. De onderste twee roltrappen zijn stuk, de tribune op de begane grond is kromgetrokken en van het grote ledscherm is het nog de vraag of die ook schade heeft.

'De kans is groot dat er nog getimmerd moet worden als we weer opengaan', zegt Nijdam. 'Het is de hoop dat de roltrappen die mensen van de begane grond naar de eerste verdieping brengen op 1 juni weer klaar zijn. Maar de tribune is dan waarschijnlijk nog niet open.'

Straatje

Wat op 1 juni mogelijk wél open is, is het straatje tussen de Grote en de Nieuwe Markt. 'Het is nog een beetje spannend', zegt Nijdam, 'maar het zou mooi zijn als dat, net als de heropening, op 1 juni zover is.'

