Hoving Holland: na 90 jaar robuuste wereldveroveraar

Het is een treffend beeld. Het 90 jaar oude Hoving Holland is gevestigd in een oude fabriekshal van het verdwenen Philips, het electronicaconcern dat Stadskanaal groot maakte. Die oude fabriekshal wordt aan beide kanten gemarkeerd door fonkelnieuwe hallen. Met andere woorden, na 90 jaar heeft Hoving Holland nog altijd voldoende uitzicht op een mooie toekomst.

Miljoenenomzet

Een miljoenenomzet, ruim 65 werknemers in dienst en ook nog eens het moederbedrijf voor Hoving Hekwerk. Vader Johan Hoving en zoon Dave Hoving houden zich vooral bezig met Hoving Holland, het bedrijf dat in een nichemarkt opereert.

Hoving Holland in de beginjaren (Foto: Eigen foto)

De Knoalsters bouwen machines die compost verwerken voor de champignonteelt. Hier en daar meldt zich ook een klant die een machine wil voor het verwerken van GFT-afval, maar de hoofdmoot blijft de nichemarkt voor de champignonteelt.

Hoving Hekwerk bouwt hekwerk voor de zakelijke markt en consumentenmarkt. Don en Daniel Hoving, twee andere zoons van Johan Hoving, startten de onderneming jaren geleden, wonnen in 2014 de Startersprijs van de gemeente Stadskanaal, en groeiden door naar een bedrijf met 30 werknemers.

Derde generatie

‘Wij bemoeien ons niet zoveel met hen, Don helpt ons wel op sommige manieren’, lacht vader Johan Hoving. Na Berend en Reinder Hoving is hij de derde generatie die het bedrijf leidt. Toen hij het overnam van Reinder Hoving, had de Knoalster firma zo’n 15 werknemers in dienst.

Hoving in de jaren 70 (Foto: Eigen foto)

Ik ben nu 35 jaar actief. We zijn nu bezig om het stokje over te dragen naar de kinderen. Voor mij is het mooi geweest Johan Hoving

‘Hij had zich al toegelegd op de champignonteelt’, vervolgt Johan Hoving. Dat heeft de huidige directeur uitgebouwd tot het bedrijf wat het nu is. Een rondleiding door de fabriekshallen leert: machines gaan naar onder meer Australië, Azië, Engeland en de Verenigde Staten.

‘Ik ben nu 35 jaar actief. We zijn nu bezig om het stokje over te dragen naar de kinderen. Voor mij is het mooi geweest, ik ben tevreden en kan met een goede blik terugkijken op hoe het de afgelopen jaren is gegaan.’

Enthousiasme

De volgende generatie is Dave Hoving, die met enthousiasme klaar staat om dat spreekwoordelijke stokje aan te pakken. De 27-jarige Hoving leert vooral nu van zijn vader, zegt hij.

We zitten nog steeds op de leerstoel, Johan is ook niet weg Dave Hoving

‘We zitten nog steeds op de leerstoel, Johan is ook niet weg. Ik ben vanuit school rechtstreeks hierin gerold. De ontwikkelingen, de grootte van de projecten, maakt het erg interessant. Hoe groot we zijn voor een dorp als Stadskanaal, hoe klein, maar toch ook weer heel groot gezien de markt. Het is nog steeds een opkomende markt’, zegt hij enthousiast.

Speciale momenten

In 2019 zaten Johan en Dave vaak samen in het vliegtuig. De Verenigde Staten, China, Iran en Oman, ze bezochten het allemaal. Speciale momenten als vader en zoon waren het.

‘Je leert veel van je vader’, zegt Dave Hoving. ‘Hij heeft alle kennis en ik heb nu een beetje kennis. Om dat samen te doen is hartstikke leuk. Of hij ook iets van mij aanneemt? Haha, soms…’

Tot halverwege volgend jaar hebben we projecten. Hoe het daarna gaat, is afwachten. Dave Hoving

Met de toekomst van het bedrijf zit het qua opvolging wel goed. Ook de orderportefeuille is goed gevuld.

‘Tot halverwege volgend jaar hebben we projecten. Hoe het daarna gaat, is afwachten. We kunnen niet reizen en de instroom van nieuwe orders ligt dus even stil. Het is dus afwachten wat de impact van de coronacrisis zal zijn.’

Verjaardag

Traditiegetrouw is de dag voor Hemelvaart het moment dat Hoving Holland haar verjaardag viert met het personeel. Door de coronacrisis wordt dat tot nader order uitgesteld.

‘Het is nu niet gepast om feest te vieren, zegt Johan Hoving. ‘We doen dit eind dit jaar, en als dat niet lukt volgend jaar.’

