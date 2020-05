Reddingsbrigades waarschuwen: beperkt toezicht als gevolg van corona

En waar dat na zorgvuldige voorbereiding wel het geval is, waarschuwen de reddingsbrigades, gelden beperkingen en aanpassingen in werkwijzen.

'Het is van groot belang dat recreanten (waaronder baders, zwemmers en watersporters) hiervan op de hoogte zijn. Ze moeten zich sowieso bewust zijn van de gevaren van open water.'

Verkoeling

De reddingsbrigades doen de waarschuwing uitgaan omdat er warme dagen aankomen: de temperatuur kan op Hemelvaartsdag oplopen tot ruim boven de 20 graden. Veel mensen zullen daardoor op en rond het water verkoeling gaan zoeken.

'Niet overal is een reddingsbrigade actief. Bovendien is het water in deze periode van het jaar nog vrij koud; zo'n 12 graden. Zwemmen en spelen in koud water heeft een groot effect op het lichaam, waardoor deze activiteiten tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Zo liggen onderkoeling en kramp op de loer', zo luidt de waarschuwing.

Koudeshock

De reddingsbrigades wijzen zwemmers op het risico van duiken in koud water. Dat kan namelijk een koudeshock teweeg brengen. 'Bovendien is het raadzaam vroegtijdig te weten of er georganiseerd toezicht bij de betreffende zwemwaterlocatie is.'

