Lopend Vuur: Ik ben tevreden over de nieuwe coronamaatregelen

De versoepeling gaat in stappen of stapjes. 'We moeten oog houden voor het grotere geheel. Helaas kunnen niet alle wensen worden vervuld. Elke versoepeling betekent meer mensen op straat en meer drukte in het openbaar vervoer. Als een tweede lockdown nodig wordt, is dat nog veel slechter voor onze economie. Het blijft werk in uitvoering', aldus Rutte.

Op 1 juni, tweede pinksterdag mag de horeca deels weer open. Binnen mag je met dertig mensen zijn, exclusief personeel. Dat is ruimer dan eerder aangekondigd. Restaurants kunnen dus dertig gasten ontvangen en mensen uit hetzelfde huishouden hoeven niet op anderhalve meter afstand te zitten. Ook theaters, concertzalen en bioscopen mogen per zaal dertig mensen ontvangen.

De sportscholen blijven nog wel gesloten. Daar wordt door het kabinet met de sector wel over gesproken. De kans is aanwezig dat de sportscholen eerder dan 1 september open mogen.

Mondkapje

Het openbaar vervoer rijdt volgens dienstregeling, maar je mag er alleen gebruik van maken als dat noodzakelijk is. Een mondkapje is dan verplicht.

De middelbare scholen gaan op 2 juni weer open, maar iedereen moet wel op anderhalve meter afstand blijven. Daarbij zullen niet alle lessen gelijk gegeven kunnen worden.

Vanaf 15 juni moet bezoek aan verpleeghuizen en gehandicaptenzorg, op een veilige manier, ook weer mogelijk zijn. Voor ouderen die thuis zitten geldt dat de richtlijn wordt: vanaf 25 mei kan bezoek weer, mits de anderhalve meter afstand in acht wordt genomen.

Premier Rutte benadrukte dat iedereen zich wel aan de regels moet houden, om een terugval te voorkomen. Hij wees daarbij ook op het aankomende zonnige hemelvaartweekend. 'Voorzichtigheid en economisch belang liggen in elkaars verlengde', aldus de premier.

