Coronacrisis leidt tot forse toename aantal WW-uitkeringen, vooral jongeren de dupe

Het aantal WW-uitkeringen in onze provincie is vorige maand met 12,5 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Vooral uitzendkrachten, horecapersoneel en winkelmedewerkers werden getroffen door de uitbraak van het coronavirus en de intelligente lockdown die daarop volgde. Maar ook in de meeste andere sectoren werden meer werkloosheidsuitkeringen aangevraagd.

Met name jongeren tot 27 jaar zijn de dupe. Het UWV verklaart dit doordat zij veel werken in de sectoren die het meest zijn getroffen.

Cijfers

Het aantal WW-uitkeringen in onze provincie steeg in april met 12,5 procent naar 10.326. Eind maart hadden nog 9.178 mensen in Groningen een WW-uitkering. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen 1.207 hoger, een stijging van 13,2 procent. Volgens het UWV is het voor het eerst in ruim drie jaar dat het aantal WW-uitkeringen hoger ligt dan een jaar geleden.

De noordelijke provincies komen er tot nu toe wel iets beter vanaf dan de rest van het land. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen met bijna 17 procent naar 292.065. In Drenthe bedroeg de toename vorige maand 11,6 procent, in Friesland was dit 10,5 meer.

