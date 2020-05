Aanleg Groene Dorpsploats Lutjegast van start gegaan

De aanleg is mede mogelijk doordat Dorpsbelangen Lutjegast een provinciale prijs van 25.000 euro in de wacht sleepte.

'Een mooi bedrag waarmee we heel veel werk kunnen verzetten', zegt bestuurslid Boele Dijkstra van Dorpsbelangen. Deze week is een begin gemaakt met het grondwerk. Een lokale loonwerker heeft een deel van het terrein omgeploegd en de zode weggehaald. Dijkstra: 'We gaan de afwatering verbeteren, want in de herfst is het hier te nat.'

Openluchtpodium

In het natuurgebied waarin ook het stenen kunstwerk De Baak staat, wordt onder meer een openluchtpodium met tribunes gebouwd. 'Daar kan de plaatselijke muziekvereniging een concert geven of kan een toneelgezelschap optreden. Daarmee geven we invulling aan het aspect cultuur, want we vinden het belangrijk dat dat hier ook plek krijgt', zegt Dijkstra.

Een deel van het natuurgebied bij Lutjegast (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Het natuurgebied krijgt een opknapbeurt, waaronder het strandje dat jaren geleden is aangelegd in het gebied. De waterpartijen die nu deels zijn dichtgegroeid met riet, worden weer rietvrij gemaakt. Daarnaast wordt het strandje voorzien van nieuw zand.

Scholen enthousiasmeren

Het streven van Dorpsbelangen is om ook scholen enthousiast te maken voor het gebied. 'Je kunt hier veel leren over de natuur en je handen uit de mouwen steken', zegt Dijkstra. Het gebied ligt tussen twee wandelroutes en is daarmee de schakel tussen het Rikkerdapad en het Abel Tasmanpad.

'Een prachtige plek voor wandelaars. De dorpsploats is er voor iedereen, dus ook voor mensen die niet in Lutjegast wonen', besluit Dijkstra.