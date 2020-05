Welke musea en attracties gaan in onze provincie weer open (en hoe)?

Doen ze dat ook? En onder welke voorwaarden? Een overzicht.

Stad Groningen

Martinitoren Vanaf 1 juni (onder voorbehoud). Uitsluitend via afspraak. Waarschijnlijk met groep van max. 10 of 12 personen, aan de hand van een tijdschema. Maatregelen zoals omschreven liggen ter goedkeuring bij de gemeente.

Groninger Museum Open vanaf 1 juni. Tickets zijn te koop voor tijdsloten waardoor bezoekersaantallen beperkt worden. Looproutes.

Het Groninger Museum (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Noordelijk Scheepvaartmuseum Opent de deuren weer op 2 juni. Bezoekers moeten vooraf wel reserveren via de site van het museum.

Het Groninger Forum Open op 1 juni. Aparte in- en uitgang, met slechts een paar honderd bezoekers op piektijden. Twee rijen: één voor mensen met kaartje voor bios, museum of expo, één voor spontane bezoekers.

GRID Grafisch Museum Groningen Open op 2 juni. Alleen in de middag en op afspraak. Alles volgens coronaprotocol.

Universiteitsmuseum Nog onbekend.

JumpXL Nog onbekend.

Monkey Town Nog onbekend.

Ballorig Groningen Nog niet bekend. 'Wij zitten een beetje in een grijs gebied', zegt een woordvoerder.

Provincie Groningen

Hortus Haren Is al weer open, maar alleen op afspraak.

Zeehondencentrum Pieterburen Open per 1 juli. 'Dat is van onze kant een bewuste keus geweest', zegt een woordvoerder. 'Dat geeft ons de tijd om het technisch helemaal mogelijk te maken.'

Vesting Bourtange Per 1 juni open. 'In de weekenden waren we al voorzichtig open', aldus vestingmanager Hendri Meendering. 'We gaan nu nog even goed bekijken hoe we omgaan met het afstandhouden en het reserveringssysteem.'

Vesting Bourtange, één van de trekpleisters van de provincie (Foto: Vesting Bourtange)

Museumspoorlijn STAR Nog onbekend.

Openluchtmuseum Het Hoogeland Open vanaf 1 juni. Voorlopig gaan ze open van dinsdag tot en met zondag (13-17 uur). Alle bezoekers moeten hun komst van tevoren aanmelden. Gezelschappen zijn begrensd tot drie personen uit één huishouding. Grotere groepen en ook schoolklassen mogen voorlopig nog niet. Reserveren kan vanaf 25 mei op doordeweekse dagen.

Speelstad en Pretpark Kunstkot Open vanaf 1 juni. Elke dag, op afspraak. Anderhalvemeterproof: eenrichtingsverkeer, aparte in- en uitgangen, extra kranen, mega grote tafels.

Museum Nienoord Open vanaf 2 juni. Er is een aparte in- en uitgang, desinfectiezuilen en er zijn looproutes. Aanmelden moet vooraf via de mail of telefoon. Het museum kan maximaal 30 personen tegelijk ontvangen. Ook de tentoonstelling van Anton Heyboer gaat open.

Doezoo Insektenwereld Leens Open vanaf 29 mei. Vanaf 25 mei zijn online tickets te boeken. Op de site staan de maatregelen.

Veenkoloniaal Museum Open op 2 juni. Aangepaste tijden (13-17 uur). Vooraf reserveren, looproutes, zuilen en schermen. Over max. aantal bezoekers wordt nog beslist.

Theefabriek Houwerzijl Per 1 juni weer open. In ieder geval looproutes.. Theeschenkerij waarschijnlijk ook weer open. Museum vanaf 9:45 uur open, terras vanaf 12 uur.

MuzeeAquarium Delfzijl Open op 1 juni. Normaal met Pinksteren gesloten, maar dit jaar gaan ze wel open. Er zijn looproutes en bezoekers moeten zich telefonisch aanmelden voor een datum en tijd. Er kunnen maximaal 100 bezoekers tegelijk binnen zijn.

Fraeylemaborg Slochteren Open per 1 juni. Verschillende maatregelen: hygiënezuilen, eenrichtingsverkeer en online ticketsysteem. Het blotevoetenpad gaat dit jaar in juli open, normaal voor 14 dagen, maar dit jaar gedurende de hele maand juli en augustus. Wel vooraf reserveren en niet meer gratis (om zo de coronadruk én de druk op de natuur te reguleren).

Landgoed Fraeylemaborg (Foto: Bomenstichting)

Visserijmuseum Zoutkamp Nog geen exacte datum. Ze zijn druk bezig met de voorbereiding. Wel de bedoeling om weer open te gaan dit seizoen.

Landgoed Nienoord Familiepark gaat donderdag (21 mei) weer open. Eerst alleen voor abonnementhouders, vanaf 30 mei voor alle bezoekers. Wel vooraf reserveren. Het park kan maximaal 750 personen tegelijkertijd ontvangen. Verschillende maatregelen: looproutes, informatieposters en het treintje heeft extra wagonnetjes, met bomen en kolen om zo de bezoekers te spreiden. Het zwembad is al weer open. Echter alleen voor les en baantjes zwemmen,nog niet voor recreatiebezoekers.

Museum Helmantel Per 1 juni open, op donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 13-17 uur. Ook op pinkstermaandag is het museum open. Nog niet voor groepen. Er zijn evenmin rondleidingen. Er is een aparte uitgang. Het maximale aantal bezoekers per keer is twintig. De kerk gaat ook open, maar ook hier geldt dat voor een beperkt aantal bezoekers.

Staat jouw museum of attractie er nog niet tussen en je hebt inmiddels aangepaste openingstijden? Mail dan naar redactie@rtvnoord.nl.

