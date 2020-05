Ainzoam: 'Het is hier verdomme net oorlog, ik zit hier vast en kan geen kant op!'

Mevrouw Kiel-Blaauw in haar kamer in De Bloemhof (Foto: Eigen foto)

Opnieuw spreek ik met Tineke Bouwman uit Ten Boer. Haar moeder woont in een verpleeghuis, en mag nog steeds geen bezoek ontvangen. Tineke keek dinsdag naar de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge, waarin het kort over de bezoekersregeling ging.

Proef

Er is nu een proef met 25 verpleeghuizen in Nederland die één bezoeker per bewoner toelaten. Daarbij moet anderhalve meter afstand worden gehouden. Vanaf 25 mei breidt het kabinet die regeling uit naar meer verpleeghuizen. Als het virus onder controle blijft, wordt de regeling op 15 juni mogelijk landelijk uitgerold.

Tineke hield een nare nasmaak aan de persconferentie over: 'Dit is toch niks. Er mag maar één heen. Ja, ok, het is meer dan niks. Maar wij zijn met z'n drieën. Drie kinderen die hun moeder willen bezoeken.'

Ze heeft een beter idee: 'We mogen haar allemaal bezoeken, maar dan om de beurt een week. Man, in juni kunnen we toch testen? Waarom doen ze zo moeilijk?!'

Tent

Sommige verpleeghuizen hebben al de mogelijkheid om bewoners te bezoeken, maar dan in een tent aan het raam. Via een microfoon kun je met elkaar praten. Tineke zei twee weken geleden dat ze dat niet wilde, omdat ze bang was dat haar dementerende moeder van streek zou raken.

Het is hier verdomme net oorlog. Ik zit hier vast en kan geen kant op! Moeder van Tineke na raambezoek

'Mijn broer is nu wel geweest. En wat ik al dacht: dat was niks, dus ik ga het echt niet doen. Mama snapte namelijk niet dat haar bezoek niet op de kamer mocht, ze vond het erg vreemd. Aan de ene kant vond ze het natuurlijk wel leuk dat ze een bekende zag, maar toen ze weer terug op haar kamer was, ging het helemaal mis. Het is hier verdomme net oorlog. Ik zit hier vast en kan geen kant op, riep ze. '

Tineke vervolgt: 'Dertien weken zit ze nu alleen. Dat is toch triest? En gisteren in de persconferentie ging het alleen maar om de economie. Horeca enzo. En ik gun ze alles, maar er zijn veel dingen krom. Waarom bijvoorbeeld zwembaden open, maar sportscholen niet?'

Wie mag moeder bezoeken?

Komende vrijdag vindt een gesprek plaats met de Bloemhof, waar haar moeder woont. Dan horen ze of het verpleeghuis op 25 mei een vaste bezoeker toelaat, of pas 15 juni. 'Ik snap heel goed dat ze daar voorzichtig zijn hoor, want straks breekt het ook daar uit. Maar tien minuten met een mondkapje en anderhalve meter afstand, dat moet toch kunnen?'

Vrijdag weten de Ten Boerster en haar familie dus meer. Daarna zullen ze een belangrijke keuze moeten maken. Wie wordt die ene bezoeker? 'Daar hebben we het nog niet over gehad. Misschien gaan we wel lootjes trekken', zegt ze met een knipoog. Daarna, serieuzer: 'Nee, ik weet het niet. Ik woon het dichtstbij, mijn zus zit vanwege ziekte in de risicogroep en mijn broer woont in Delfzijl. Dus ik hoop dat ik heen mag.'

Ik vind het echt iets waardoor binnen families ruzie kan ontstaan Tineke Bouwman - over keuzes maken in bezoekersregeling

'Maar misschien zegt mijn broer ook wel dat hij heen wil', schetst Tineke de lastige situatie waar haar familie in zit. 'Ik vind het echt iets waardoor binnen families ruzie kan ontstaan. Ik denk niet dat mijn broer de moeilijkste is, maar bij andere families kan dat best...'

Ik ben er gewoon klaar mee, met die hele coronashit! Tineke Bouwman

Daarnaast ziet Tineke de periode met aangekondigde versoepelingen somber in.

'Ik denk echt dat het fout gaat met de horeca. Als je goed bezopen bent, denk je dat de mensen dan nog aan anderhalve meter denken? Zij kunnen het straks voor ons verpesten hè. Als het dan fout gaat, trekt Rutte alles weer in. Ik ben er gewoon klaar mee, met die hele coronashit!'

