Schuiling: volgende week duidelijkheid over Groninger horeca

Er komt volgende week meer duidelijkheid over de invulling van de horeca in Groningen na 1 juni. Dat zegt Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen. Hij vertelde woensdagmorgen tijdens een persconferentie over de Groningse invulling van het kabinetsbesluit om de coronamaatregelen te versoepelen.

Over hoe de Groningse horeca straks kan worden ingericht, kan hij nu nog niet veel zeggen. ‘Er volgt volgende week een overleg met Koninklijke Horeca Nederland op landelijk niveau’, zegt hij. ‘Duidelijk wordt dan hoe ondernemers invulling moeten geven aan de gedragsregels. Dat gebeurt in de vorm van een protocol.’ Ondernemers moeten daarmee zelf plannen maken.

Creatief

Schuiling moedigt ondernemers aan creatief te zijn. ‘We proberen mee te denken waar mogelijk. Ondernemers komen met voorstellen, bijvoorbeeld om een toiletgroep te sluiten. Dat is de bedoeling niet, de bedoeling is juist dat je extra schoonmaakt. Daarin proberen we ondernemers extra te adviseren.’

Compliment

Schuiling zegt in algemene zin dat hij een groot compliment moet maken naar de inwoners van onze provincie. ‘Er is weinig aanleiding om streng handhavend op te treden’, zegt hij. ‘Meestal werkt de overtuiging en daar wordt ook op ingezet.’

Ook is de start van de contactberoepen in Groningen goed verlopen, is de conclusie van Schuiling. Vanuit de horecasector was de hoop gevestigd op opening voor 1 juni, omdat het Pinksterweekend daar aan voorafgaat. Maar daar zijn Schuiling en zijn collega’s voor gaan liggen.

‘Daar hebben we maandagavond over gediscussieerd’, vervolgt hij. ‘De vraag was of we misschien niet toch wat moeten gaan versoepelen. Maar onze communicatie met de data 1 juni en 1 juli is een hele heldere, laten we nu niet de verwarring vanuit ons groter maken.’

Sportscholen

Schuiling geeft toe dat er nog open einden zijn voor verschillende sectoren. Zo hebben de sportscholen bij het kabinet aangedrongen op versoepelingen en is daar tot dusver geen gehoor aan gegeven. ‘De sportscholen hebben gezegd: we kunnen voldoen aan de richtlijn. Dat gesprek met het kabinet loopt nog. Ik hoop op verdere versoepelingen, maar daar kunnen we niet over speculeren.’

Feestdagen

Wat betreft de aankomende feestdagen maakt Schuiling zich zorgen over mogelijk drukbezochte punten. 'Mijn oproep is: ga niet op de bonnefooi naar locaties waar het normaal gesproken druk is. Als je naar de eilanden wilt, zoals Schiermonnikoog of Borkum: controleer vooraf goed of er plek is op de veerdiensten. De kans is groot dat, wanneer je op de bonnefooi gaat, er geen plaats is. Dan krijgen we veel mensen op een plek en dat is wat we net niet willen.’

