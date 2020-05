Geen nieuwe besmettingen vastgesteld bij testen Groningse leerkrachten

GGD-directeur Jos Rietveld: 'Er zijn hier afgelopen week geen nieuwe besmettingen vastgesteld.'

Testen bij klachten

Basisscholen en kinderopvang zijn sinds vorige week weer deels open; werknemers in deze beroepsgroepen mogen zich laten testen als ze klachten hebben. Dit geldt ook voor mantelzorgers en agenten. Tot nog zijn er dagelijks zo'n vijftig testaanvragen; niemand had corona.

Rietveld: 'De kans op besmetting is hier nu heel erg klein.' Hij wijst op het RO-cijfer dat aangeeft hoeveel personen één coronapatiënt kan besmetten. Dat moet onder de 1 liggen om de epidemie in te dammen; in Groningen is dat nu 0,42.

'Het laagste van het hele land. Het betekent feitelijk dat je 2,5 besmette personen nodig hebt om één nieuwe besmetting te veroorzaken En gezien dat we heel weinig mensen hebben met een besmetting, is de kans op verspreiding heel erg laag.'

Na 1 juni

De Groningse GGD verwacht dan ook geen problemen als vanaf 1 juni iedereen met klachten aan de bel mag trekken voor een test. 'We zijn bezig ons voor te bereiden; voor onze regio is dat geen probleem.'

Rietveld verwacht dat er een landelijk telefoonnummer komt waar mensen met klachten zich melden. Via die centrale krijgen ze een doorverwijzing naar de testlocatie. Dat blijft voor Groningen de teststraat in het UMCG; daar kunnen straks twaalfhonderd tests per dag worden afgenomen. Dat is volgens de Groningse GGD genoeg; de capaciteit is afgestemd op het landelijke aantal van 30.000 tests dat minister De Jonge straks dagelijks wil laten uitvoeren.

Alleen bij klachten

Of mensen in aanmerking komen voor een test bepalen ze na 1 juni zelf. De GGD stopt met het vooraf bevragen van mensen over bijvoorbeeld de ernst en duur van de klachten, omdat de aantallen daar dan te hoog voor zijn.

'In die zin hopen we dat mensen er verstandig mee omgaan. Het heeft niet zoveel zin om je te onderwerpen aan zo'n test als je geen klachten hebt, want dan wordt er niks gevonden. Dan weet je dat je het niet hebt, maar een week daarna kun je het wel hebben, dus zou je weer langs moeten. Het is niet de bedoeling dat iedereen strak met een soort abonnement bij die teststraat langskomt.'

Al met al verwacht de GGD voorlopig geen massale toeloop. Dat kan in het najaar anders zijn. 'Na de zomer komen er misschien locaties in de provincie bij, zoals Stadskanaal of Winschoten. Dat is dan met het oog op oktober/november als het aantal besmettingen weer kan toenemen.'

Bron-en contactonderzoek

De GGD is ook klaar voor het bron-en contactonderzoek dat plaatsvindt als uit een test blijkt dat iemand corona heeft, zegt Rietveld. 'We hebben nu tien tot twaalf man klaar staan.'

Hoe dat onderzoek er precies uit komt te zien is nog onderwerp van discussie. 'Het protocol is al aangescherpt en mogelijk wordt dat nog verder aangescherpt. Bijvoorbeeld dat we dagelijks moeten bellen met contacten van een besmet persoon hoe het gaat.'

Lees ook:

- Het laatste coronanieuws in ons liveblog